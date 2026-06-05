به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان امروز جمعه در جریان بازدید از نانوایی‌های سطح شهر، با اشاره به مطالبات مردمی درباره کیفیت نان و نحوه خدمات‌رسانی نانوایی‌ها، اظهار کرد: تیم‌های بازرسی و گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر از نانوایی‌های شهرستان بازدید می‌کنند و وضعیت عملکرد واحدها به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در شهرستان خرم‌آباد ۴۸۰ واحد نانوایی فعال وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها عملکرد مطلوبی دارند و سهمیه آرد آن‌ها بدون مشکل تأمین می‌شود.

فرماندار خرم‌آباد تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایی‌ها بر اساس شاخص‌های سامانه هوشمند تعیین می‌شود و واحدهایی که مرتکب تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، تراکنش‌های غیرواقعی یا سایر تخلفات شوند، به‌صورت خودکار با کاهش سهمیه مواجه خواهند شد.

درمنان با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ نانوایی شهرستان عملکرد قابل قبولی دارند، خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از واحدهای متخلف به دلیل عملکرد نامناسب با کاهش سهمیه مواجه شده‌اند و در صورت تداوم تخلفات، سهمیه آن‌ها به تدریج به صفر خواهد رسید.

وی تأکید کرد: نانوایی یک خدمت عمومی است و باید در اختیار افراد دارای صلاحیت و اهلیت قرار گیرد. کسانی که ضوابط و شاخص‌های تعیین‌شده را رعایت کنند، نه تنها با کاهش سهمیه مواجه نخواهند شد، بلکه در برخی موارد از مشوق‌ها و سهمیه‌های تشویقی نیز بهره‌مند می‌شوند.

فرماندار خرم‌آباد در پایان با تأکید بر اینکه رضایت مردم خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است، اظهار کرد: هدف اصلی از نظارت‌ها، ارتقای کیفیت نان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات نانوایی‌هاست.

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