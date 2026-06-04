3 کشته دستاورد حادثه رانندگی در محور مواصلاتی سقز به دیواندره

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور مواصلاتی سقز به دیواندره، تیم گشت پلیس راه این محور مواصلاتی برای امدادرسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 که از طرف دیواندره به سمت سقز در حرکت بود با یک دستگاه کامیون کشنده دانگ‌فنگ در کیلومتر 50 محور سقز به دیواندره برخورد کرد. در این حادثه راننده و 2 نفر سرنشین پژو 405 فوت کردند.

رئیس پلیس راه استان کردستان اظهار داشت: علت دقیق وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان در دست بررسی است. شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از تغییر ناگهانی مسیر و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری در رانندگی نباشیم.

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