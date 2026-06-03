به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش عصر امروز در نشست مشترک شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با رؤسای نواحی و مناطق آموزشی، بر ضرورت شناخت عمیق‌تر سیره و معارف امام علی(ع) و توجه به فرهنگ ولایت و امامت تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت علی(ع) اظهار داشت: هر آنچه درباره شخصیت امیرالمؤمنین(ع) گفته و نوشته شده، تنها قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران فضائل آن حضرت است. وی همچنین مطالعه خطبه غدیر را برای فرهنگیان و مدیران آموزشی ضروری دانست و پیشنهاد کرد متن این خطبه در دسترس همکاران قرار گیرد تا دست‌کم سالی یک‌بار مورد مطالعه قرار گیرد.

میرزاده با اشاره به آثار علامه عبدالحسین امینی و دیدگاه‌های جرج جرداق درباره امام علی(ع) گفت: عظمت شخصیت آن حضرت به گونه‌ای است که اندیشمندان غیرمسلمان نیز به فضائل و عدالت ایشان اذعان کرده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به روحیه امید و اعتماد به مردم در اندیشه امام خمینی(ره) بر ضرورت نگاه مثبت، اعتماد به ظرفیت‌های انسانی و پرهیز از رویکرد انتقادی در مدیریت تأکید کرد.

وی همچنین نظم، وقت‌شناسی و پایبندی به زمان‌بندی جلسات را از مصادیق مهم فرهنگ سازمانی دانست و خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان باید با رفتار و عملکرد خود الگوی مناسبی برای فرهنگیان و دانش‌آموزان باشند.

میرزاده با تأکید بر اینکه جامعه بیش از گفتار به عمل نیاز دارد، گفت: امروز مردم عملکرد مسئولان را ملاک قضاوت قرار می‌دهند و از این رو باید در کنار بیان ارزش‌ها، در عمل نیز به آن‌ها پایبند باشیم.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین آموزش و پرورش در انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگی به نسل جوان، خواستار بهره‌گیری از مناسبت‌های مرتبط با ولایت و امامت برای تبیین صحیح معارف اسلامی و تقویت ارتباط نسل جدید با این مفاهیم شد.

انتهای پیام/