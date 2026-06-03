به گزارش خبرنگار ایلنا، شهردار شیراز در آیین بهره‌برداری از تقاطع بزرگراه شهید استوار گفت: پروژه‌هایی که امروز یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند، حاصل یک کار شبانه‌روزی و تلاش مستمر مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری در ۴ سال گذشته است و در دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم شاهد افتتاح این طرح‌های مهم عمرانی هستیم.

محمدحسن اسدی خاطرنشان کرد: حدود ۲ سال پیش در همین نقطه کلنگ این پروژه به زمین زده شد و اجرای آن مستلزم یک کار شبانه‌روزی، گسترده و دشوار بود.این پروژه در یکی از محورهای اصلی و شریانی شهر اجرا شد و ناگزیر بودیم برای حدود دو سال بخش‌هایی از مسیر را مسدود کنیم .

وی با اشاره به برخی چالش‌های اجرای پروژه خاطرنشان کرد: در مقاطعی اعلام می‌شد که برای اجرای طرح باید بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت شود، اما متخصصان شهرداری، به ویژه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، با تدبیر و اصلاح طرح‌ها توانستند هزینه‌های تملک را به حداقل ممکن برسانند.

شهردار شیراز تصریح کرد: این پروژه حاصل فعالیت هیچ پیمانکار غیربومی و حتی پیمانکار عمومی نیست، بلکه از آغاز تا پایان توسط نیروهای سازمان عمران شهرداری شیراز اجرا شده است.

وی افزود: در روزهای آینده نیز یک پروژه مهم زیرگذر که توسط همین مجموعه اجرا شده است، به بهره‌برداری خواهد رسید و این نشان‌دهنده توانمندی بالای نیروهای متخصص شهرداری شیراز است.

اسدی با بیان اینکه مدیریت شهری در تلاش است شیراز را به جایگاه واقعی خود برساند، اظهار داشت: چنین پروژه‌هایی علاوه بر روان‌سازی ترافیک، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد شهروندان و مسافران، در واقع پروژه‌هایی آینده‌نگرانه هستند که تأثیرات بلندمدت و راهبردی بر توسعه شهر خواهند داشت.

وی ادامه داد: در مقاطعی درباره ضرورت آغاز یا عدم آغاز این پروژه‌ها در میان مدیران شهری بحث و تبادل نظر صورت می‌گرفت، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که پروژه‌هایی نظیر تقاطع شهید استوار، دوربرگردان‌های چمران و پل مولوی باید آغاز و تکمیل شوند؛ چرا که این طرح‌ها نقش مهمی در آینده شهر ایفا می‌کنند.

شهردار شیراز با اشاره به توسعه جنوب شهر گفت: همواره تأکید شده که عدالت عمرانی باید در سطح شهر حاکم باشد. امروز اگر به این منطقه نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در جنوبی‌ترین بخش شیراز، تحول بزرگی رخ داده است. بزرگراه شهید استوار با طول ۶ کیلومتر و عرض ۸۰ متر، شامل مسیرهای تندرو، کندرو، رفیوژ میانی، پیاده‌رو و فضای سبز، در کمتر از یک سال اجرا و تکمیل شد.

وی افزود: این بزرگراه چهار محور مهم شامل بلوار خلیج فارس، بلوار تخت جمشید، بلوار اتحاد و محور کفترک را به یکدیگر متصل می‌کند و اگر این پیش‌بینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌شد، امروز با مشکلات جدی در این محدوده مواجه بودیم.

اسدی با تأکید بر تأثیر این پروژه‌ها بر توسعه منطقه اظهار داشت: تمام طرح‌هایی که در این محدوده اجرا شده‌اند، از جمله بزرگراه شهید استوار، زیرگذر مولوی و اتصالات پیرامونی آن، موجب تحول، رونق و تغییر بنیادین در این منطقه شده‌اند. اگر در برخی نقاط شهر ارزش املاک طی سال‌های اخیر دو برابر شده باشد، در این محدوده شاهد رشد چندین برابری ارزش املاک بوده‌ایم که نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم این پروژه‌ها بر توسعه شهری است.

وی خاطرنشان کرد: بزرگراه شهید استوار یکی از پروژه‌های راهبردی و عملیاتی شهرداری شیراز به شمار می‌رود و اجرای آن برای امروز شهر نیست، بلکه برای آینده شیراز، افزایش تاب‌آوری شهری، ارتقای کیفیت زندگی و تأمین نیاز نسل‌های آینده انجام شده است.

شهردار شیراز افزود: اگر معتقدیم شیراز باید در تراز یکی از ۱۰۰ شهر برتر دنیا قرار گیرد، ناگزیر هستیم دست به اجرای چنین طرح‌های بزرگ و تحول‌آفرینی بزنیم.

شهردار شیراز همچنین از شهرداری منطقه ۷ به دلیل پیگیری‌های مستمر در حوزه تملک و اصلاح طرح‌ها قدردانی کرد و گفت: بارها نقشه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت تا ضمن حفظ کیفیت پروژه، هزینه‌های تملک به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: امروز عزم مدیریت شهری برای برداشتن گام‌های بلند و تحول‌آفرین در شیراز کاملاً جدی است. همان‌گونه که در این منطقه یک انقلاب عمرانی و دگرگونی اساسی ایجاد شده، در سایر نقاط شهر نیز شاهد اجرای پروژه‌های بزرگ و اثرگذار خواهیم بود.

اسدی افزود: بازخوردی که از شهروندان و یاوران شورا دریافت می‌کنیم، نشان می‌دهد این اقدامات مورد رضایت مردم قرار گرفته است و ما خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به مردم در این شرایط خاص را نصیب ما کرده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود جنگ، تحریم‌های اقتصادی، محاصره اقتصادی و تورم افسارگسیخته، هیچ‌یک از این عوامل موجب توقف پروژه‌های شهرداری نشد و نه تنها هیچ پروژه‌ای تعطیل نشد، بلکه حتی شاهد تأخیر در اجرای پروژه‌ها نیز نبودیم.

شهردار شیراز اظهار داشت: امروز این پروژه بزرگ، زیبا و ارزشمند را به شهروندان شیرازی تقدیم می‌کنیم. این تقاطع با طولی بیش از ۵۰۰ متر و رمپ چپ‌گردی به طول بیش از ۴۰۰ متر، یکی از طرح‌های مهم ترافیکی شهر محسوب می‌شود و امیدواریم نقش مؤثری در بهبود تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

تقاطع بزرگراه شهید استوار با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع بزرگراه شهید استوار، این پروژه را یکی از طرح‌های مهم ترافیکی شرق شیراز برشمرد و گفت: بلوار خلیج فارس یکی از ورودی‌های اصلی شهر شیراز است و بخش قابل توجهی از مسافران و شهروندان از سمت شرق استان فارس و چند استان همجوار از این مسیر وارد شهر می‌شوند.

محمد امین، افزود: بزرگراه شهید استوار به طول ۶ کیلومتر در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید و در همان زمان نیز وعده داده شد که تقاطع‌های این محور به صورت مرحله‌ای و سالانه تکمیل و افتتاح شوند. سال گذشته نیز کنارگذر و زیرگذر مولوی به بهره‌برداری رسید و امروز شاهد افتتاح این تقاطع مهم هستیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه این پروژه تأثیر قابل توجهی در کاهش ترافیک معابر اطراف دارد، اظهار کرد: این تقاطع در روان‌سازی ترافیک محورهایی از جمله بلوار فرصت شیرازی، بلوار شهید مدرس و بلوار سرداران نقش مؤثری ایفا می‌کند. علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی محورهای مواصلاتی منتهی به این تقاطع، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و بهبود شاخص‌های ترافیکی از دیگر دستاوردهای اجرای این پروژه است.

امین ادامه داد: کلنگ‌زنی این پروژه در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ انجام شد و در همان زمان شهردار شیراز تأکید داشتند که پروژه باید ظرف دو سال به بهره‌برداری برسد. در طول اجرای پروژه با چالش‌های متعددی در حوزه‌های ملکی و تأسیساتی مواجه شدیم که با تدبیر شهردار و برگزاری جلسات راهبردی و عملیاتی هفتگی، مسائل و موانع پروژه به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر قائم‌مقام شهردار شیراز در روند اجرای پروژه، گفت: در زمان اجرا نیز به دلیل ضرورت رعایت حریم ایمنی و ضوابط فرودگاه آیت‌الله دستغیب، تغییراتی در مشخصات فنی پروژه ایجاد شد و بخشی از زمان اجرای طرح صرف بازطراحی شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از اجرای پروژه اظهار داشت: برخی شرایط بحرانی و جنگ‌های پیش‌آمده از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان موجب شد امکان اجرای همزمان برخی عملیات‌های عمرانی وجود نداشته باشد، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از فعالیت‌ها از جمله بتن‌ریزی دیواره‌ها در همان شرایط نیز ادامه یافت.

وی افزود: متأسفانه در یکی از حملات موشکی به محدوده فرودگاه، به دلیل شدت انفجارها، این پل نیز آسیب دید و تعدادی از نیروهای سازمان عمران و پیمانکاران پروژه دچار مجروحیت و موج‌گرفتگی شدند. این اتفاق نشان داد که مجموعه شهرداری شیراز در اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و کلان، حتی در شرایط بحرانی نیز با جدیت و عزم راسخ به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

امین خاطرنشان کرد: این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است و جا دارد از سازمان عمران شهرداری شیراز به عنوان بازوی توانمند اجرای پروژه‌های عمرانی قدردانی کنم. این سازمان همواره در شرایط مختلف، تکیه‌گاهی مطمئن برای مدیریت شهری بوده و در بحران‌ها پیشگام عمل کرده است.

تحقق پروژه‌های عمرانی شیراز نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی است

عضو شورای شهر شیراز هم با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع بزرگراه شهید استوار، گفت: تلاش ما در این مدت بر این بوده است که هر آنچه در توان داریم به منصه ظهور برسانیم و بتوانیم در مسیر توسعه شهر و خدمت‌رسانی به مردم به وظایف خود عمل کنیم.

محمود صفایی با بیان اینکه شرایط و مشکلات سال ۱۴۰۴ روند اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار داد، اظهار کرد: اگر این مسائل پیش نمی‌آمد، این پروژه می‌توانست زودتر از موعد کنونی به بهره‌برداری برسد.

وی افزود:از شرقی‌ترین نقطه شیراز تا غربی‌ترین نقطه شهر در بزرگراه آیت‌الله رئیسی، از جنوب شهر در پروژه رینگ پیرامونی تا شمال شیراز در محورهای جاده فسا و جاده قلات، هزاران پروژه در دست اجرا قرار دارد که شهرداری بر اساس بودجه‌های مصوب در حال مدیریت و اجرای آن‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: امروز برای دومین بار در سال جاری در منطقه ۷ شاهد افتتاح پروژه هستیم. اکنون نیز کمتر از دو ماه بعد مجدداً شاهد بهره‌برداری از پروژه‌ای دیگر در این منطقه هستیم. قطعاً در ماه جاری یا ماه آینده نیز پروژه‌های دیگری در این محدوده به بهره‌برداری خواهند رسید.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا با اشاره به نقش شورا در فرآیند توسعه شهری گفت: ما در شورای اسلامی شهر بودجه را تصویب و ابلاغ می‌کنیم، اما تحقق این مصوبات بر عهده مجموعه شهرداری است و همین موضوع موجب سرافرازی شورا شده است. تقریباً هیچ پروژه‌ای که در بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله شهرداری پیش‌بینی شده باشد، وجود ندارد که در موعد مقرر یا حتی زودتر از زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری نرسیده باشد.

صفایی افزود: اجرای پروژه‌های شهری حاصل یک فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای است. از طراحی و تصویب گرفته تا برآورد هزینه‌ها، تأمین منابع مالی، تملک اراضی، جابه‌جایی تأسیسات شهری و اجرای عملیات عمرانی، همه بخش‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا پروژه‌ها در زمان مقرر به نتیجه برسند.

وی با اشاره به انتقاد برخی افراد نسبت به تعدد افتتاح پروژه‌ها در شیراز اظهار کرد: اخیراً برخی می‌گویند شما دائماً در حال افتتاح پروژه هستید. حتی گاهی این موضوع را به عنوان یک ایراد مطرح می‌کنند. نمی‌دانم باید کار نکنیم تا مورد قبول برخی قرار بگیریم یا باید کار کنیم و از تلاشگران این عرصه تقدیر نکنیم.

صفایی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳ برنامه راهبردی ـ عملیاتی شهرداری شیراز تدوین و اجرا شده و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. در ابتدای هر سال پروژه‌های عمرانی، زمان‌بندی اجرا و موعد بهره‌برداری آن‌ها مشخص می‌شود و به صورت مستمر مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، هر هفته جلسات تخصصی با حضور شهردار شیراز و مدیران مرتبط برگزار شده و تمامی پروژه‌ها به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همین پیگیری مستمر موجب شده است که امروز شاهد اجرای همزمان پروژه‌های متعدد در سطح شهر باشیم.

عزت و اقتدار ایران اسلامی در پرتو ولایت شکل گرفته است

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز هم گفت: اهل بیت(ع) معیار و شاخص تشخیص حق از باطل هستند. در روایات آمده است که محبت و بغض نسبت به امیرالمؤمنین(ع) معیار شناخت مؤمن و منافق بوده است. همچنین در احادیث متعدد، حضرت علی(ع) به عنوان میزان، ملاک و شاخص حق معرفی شده‌اند.

محمدرضا هاجری تصریح کرد: همه این تعابیر نشان می‌دهد که امامت و ولایت، روح و حقیقت تمامی اعمال و ارزش‌های دینی است و به همین دلیل در روایات تأکید شده است که برای هیچ موضوعی به اندازه ولایت ندا داده نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نقش ولایت در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار نظام جمهوری اسلامی گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، پرتویی از حقیقت ولایت را در وجود امام خمینی(ره) و پس از ایشان در رهبری معظم انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم. این حقیقتی است که نه تنها ملت ایران، بلکه جهانیان را متحیر کرده است.

هاجری ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران و خبرنگاران خارجی اذعان کرده‌اند که امام خمینی(ره) معادلات جهانی را تغییر دادند. ایشان شرق و غرب را متحیر و جهانیان را به خود مشغول کردند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران به برکت همین فرهنگ ولایت در جایگاهی قرار گرفته که در معادلات جهانی تأثیرگذار است.

وی افزود: اگر امروز ایران اسلامی توانسته است در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، این موفقیت در سایه تمسک به ولایت و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری حاصل شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و دشمنی‌های گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی، با اقتدار در مسیر خود حرکت می‌کند و بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی به این جایگاه و نفوذ اذعان دارند.

وی گفت: در شرایط کنونی، کشور از ظرفیت‌های مختلف در حوزه‌های میدانی، دیپلماسی و قدرت مردمی برخوردار است، اما مدیریت کلان این عرصه‌ها بر عهده فرماندهی معظم کل قواست؛ چرا که طبق شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در اختیار ولایت قرار دارد.

هاجری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ غدیر و ولایت افزود: شایسته است در ایام عید غدیر، دعای این روز بزرگ را زمزمه کنیم و از خداوند بخواهیم که ما را از تمسک‌جویان و پیروان راستین امیرالمؤمنین(ع) قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اهل بیت(ع) به ما سفارش کرده‌اند که مجالس و محافل خود را با یاد و نام ولایت زینت دهیم؛ زیرا ذکر اهل بیت(ع) عبادت است و راه دستیابی به حق و حقیقت از مسیر تمسک به قرآن و عترت می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به جایگاه فرهنگ غدیر در شیراز گفت: مرحوم آیت‌الله خزعلی در سفر خود به شیراز بر اهمیت ترویج فرهنگ غدیر تأکید داشتند و شکل‌گیری فرهنگسرای غدیر نیز از برکات همین نگاه بود که موجب شد نخستین فرهنگسرا با نام غدیر در این شهر نامگذاری شود.

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