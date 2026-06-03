مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر هرمزگان؛ خدمات تخصصی با هزینه مناسب در قلب بندرعباس +فیلم
خبرنگاران هرمزگان با حضور در مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر استان از نزدیک در جریان خدمات تخصصی این مجموعه قرار گرفتند؛ مرکزی که با بهرهگیری از تجهیزات روز و تعرفههای مناسب، خدمات متنوع توانبخشی را به شهروندان ارائه میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در جریان این بازدید، خبرنگاران از بخشهای مختلف مرکز از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، بیناییسنجی و سایر واحدهای تخصصی بازدید کرده و با ظرفیتها، تجهیزات و خدمات این مجموعه آشنا شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه خدمات توانبخشی در استان اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف هلالاحمر، فراهم کردن دسترسی آسان و عادلانه مردم به خدمات درمانی و توانبخشی است؛ خدماتی که در بسیاری از مراکز خصوصی با هزینههای قابل توجهی ارائه میشود و ممکن است برای برخی خانوادهها دشوار باشد.
مختار سلحشور افزود: جمعیت هلالاحمر به عنوان نهاد خدمترسان و معین وزارت بهداشت در حوزه توانبخشی تلاش کرده است با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات استاندارد، خدماتی باکیفیت و در عین حال با تعرفههای مناسبتر نسبت به بخش خصوصی به شهروندان ارائه کند.
وی با اشاره به بخشهای فعال مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر هرمزگان گفت: در این مرکز خدمات متنوعی از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، بیناییسنجی و بهزودی شنواییسنجی ارائه میشود و تمامی تجهیزات مورد استفاده نیز بهروز و استاندارد هستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان ادامه داد: رضایت مراجعان از کیفیت خدمات ارائه شده در این مرکز قابل توجه است و پس از توسعه و تکمیل بخشهای مختلف، میزان مراجعه شهروندان نیز روندی افزایشی داشته است.
سلحشور همچنین از امکان ارائه برخی خدمات توانبخشی در منزل خبر داد و افزود: برای بیماران خاص یا افرادی که امکان مراجعه حضوری ندارند، خدماتی با هماهنگی قبلی در منزل ارائه میشود، هرچند استفاده از خدمات در مرکز به دلیل دسترسی به تجهیزات تخصصی و امکانات کامل، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به ساعات فعالیت مرکز گفت: مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر هرمزگان همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب آماده ارائه خدمات به شهروندان است و تمامی بخشهای تخصصی به صورت مستمر فعالیت دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزشهای عمومی تأکید کرد و گفت: آموزش کمکهای اولیه و آمادگی در برابر حوادث و بحرانها از مهمترین مأموریتهای هلالاحمر است و هرچه سطح آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد، تابآوری جامعه نیز بیشتر خواهد شد.
در ادامه این بازدید، معاون درمان جمعیت هلالاحمر هرمزگان نیز به تشریح ظرفیتهای تخصصی مرکز جامع توانبخشی پرداخت.
رضا دورکیش با بیان اینکه این مرکز در پنج حوزه اصلی خدمات توانبخشی فعالیت میکند، اظهار کرد: در حال حاضر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی و بیناییسنجی در مرکز ارائه میشود و بخش شنواییسنجی نیز طی روزهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: تمامی بخشها در نوبت صبح فعال هستند و به جز واحد بیناییسنجی، سایر بخشها در شیفت عصر نیز به مراجعان خدمات ارائه میکنند.
معاون درمان جمعیت هلالاحمر هرمزگان با اشاره به تجهیزات پیشرفته مرکز گفت: تلاش شده در تمامی بخشها از بهترین تجهیزات روز دنیا استفاده شود. در بخش فیزیوتراپی از تجهیزات پیشرفته ژاپنی بهره گرفته شده و بخش آبدرمانی نیز راهاندازی شده است که از امکانات کمنظیر در سطح استان محسوب میشود.
دورکیش ادامه داد: در بخش گفتاردرمانی علاوه بر خدمات متداول، تجهیزات تخصصی استروبوسکوپی برای بررسی حنجره و مشکلات بلع نیز فراهم شده است. همچنین در حوزه کاردرمانی، اتاقهای تخصصی حسی، ذهنی و اتاقهای مجهز گفتار و حنجرهدرمانی در اختیار مراجعان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش ارتوپدی فنی نیز از تجهیزات استاندارد و پیشرفته آلمانی استفاده شده و امکان ساخت و تأمین انواع ارتز و پروتز متناسب با نیاز بیماران فراهم است.
دورکیش تأکید کرد: هدف اصلی مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر هرمزگان ارائه خدمات تخصصی، باکیفیت و در عین حال مقرونبهصرفه به مردم استان است تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه به سایر استانها، خدمات مورد نیاز خود را در بندرعباس دریافت کنند.
مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلالاحمر هرمزگان در بندرعباس به عنوان یکی از مراکز تخصصی توانبخشی استان، با بهرهگیری از تجهیزات نوین و کادر درمانی مجرب، خدمات متنوعی را به مراجعان ارائه میدهد و تلاش دارد دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات تخصصی توانبخشی را تسهیل کند.