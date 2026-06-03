رئیس جهاد کشاورزی قزوین:
اجرای طرح مرغ سایز منوط به تأمین نیاز بازار است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در اجرای طرح مرغ سایز باید تولید اقتصادی و متناسب با نیاز بازار مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش هدررفت منابع ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم عصر امروز در نشست با رئیس و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین گفت: تعامل مؤثر میان مراکز تحقیقاتی و بخش اجرا نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.
وی با اشاره به اهمیت الگوی کشت در مدیریت تولیدات کشاورزی افزود: در تدوین و اجرای الگوی کشت باید آیندهنگری را مدنظر قرار داد و امنیت غذایی کشور را از طریق برنامهریزی هدفمند و مبتنی بر ظرفیتهای تولیدی تأمین کرد.
رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، تصریح کرد: این ظرفیت ارزشمند باید مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی در راستای تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید قرار گیرد.
حریریمقدم همچنین بر ضرورت حضور و مشارکت فعال کشاورزان و تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی تأکید کرد و گفت: جهتگیری برنامهها باید به سمت توسعه صادرات محصولات کشاورزی و افزایش سهم ایران در بازارهای بینالمللی باشد.
وی استفاده از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی را از الزامات تحول در بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند ضمن تسهیل ارتباط میان محققان و کشاورزان، در انتقال دانش، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف توسعهای این بخش نقش مؤثری ایفا کند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تولید مرغ سایز اشاره کرد و افزود: با فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی در واحدهای تولیدی میتوان زمینه توسعه این طرح را فراهم کرد؛ طرحی که علاوه بر کاهش هزینههای تولید به افزایش بهرهوری اقتصادی و کاهش ضایعات کمک میکند.
حریریمقدم تأکید کرد: در اجرای طرح مرغ سایز باید تولید اقتصادی و متناسب با نیاز بازار مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش هدررفت منابع ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حاکم شدن نگاه صادراتمحور بر برنامههای بخش کشاورزی گفت: تولید در بخش کشاورزی باید بر اساس نیاز بازارهای هدف و ظرفیتهای صادراتی برنامهریزی شود تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه رشد اقتصادی و ارزآوری برای کشور فراهم شود.