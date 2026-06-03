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مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا قوه قضاییه در استان خبر داد:

آغاز فرایند سنجش و ارزیابی پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده استان مرکزی

آغاز فرایند سنجش و ارزیابی پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده استان مرکزی
کد خبر : 1794032
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مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در استان مرکزی گفت: فرآیند سنجش و ارزیابی 76 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی معوق سال 1402 و 18 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون مشاوران خانواده سال 1404 در این استان آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی شاهوار به رشته‌هایی که بیشترین کارآموزان در آنها پذیرفته شده‌اند اشاره داشته و در این رابطه افزود: بیشترین تعداد کارآموزان پذیرفته‌شده در حوزه کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مرکزی، مربوط به رشته‌های عمران، معماری و شهرسازی و همچنین کشاورزی است.

وی به کارآموزی پذیرفته‌شدگان دیگر رشته‌های تخصصی کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در کنار آن، پذیرفته‌شدگان بیش از 20 رشته تخصصی دیگر از جمله ثبت، تصادفات، کارآگاه خصوصی و سایر گرایش‌های کارشناسی نیز وارد مرحله کارآموزی خواهند شد.

مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در استان مرکزی همچنین به پذیرش 18 نفر در آزمون مشاوران خانواده سال 1404 اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این افراد که شامل آقایان و بانوان هستند، عمدتاً در گرایش روان‌شناسی پذیرفته شده‌اند.

شاهوار به مزایای جذب این نیروهای تخصصی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: حضور این نیروهای متخصص می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز محاکم قضایی استان مرکزی در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی را تأمین کرده و به تسریع و ارتقاء کیفیت رسیدگی‌های قضایی کمک کند.

وی بیان داشت: با حمایت و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، مرکز مستقلی برای ارائه خدمات تخصصی این کارآموزان در محاکم خانواده استان مرکزی ایجاد خواهد شد تا خدمات مشاوره‌ای به صورت متمرکز و تخصصی در اختیار مراجعان قرار گیرد.

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