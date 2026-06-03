معاون شرکت توزیع برق شیراز اعلام کرد:
پویش «۲۵ درجه»؛ قرار همدلی شیرازیها برای پایداری برق
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز، از اجرای پویش «۲۵ درجه» به عنوان یکی از برنامههای کلیدی مدیریت مصرف در فصل تابستان خبر داد و بر اهمیت تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی فتحی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای عبور موفق از اوج مصرف تابستان، بر لزوم رعایت الگوهای صحیح مصرف و مشارکت مشترکین در پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» تاکید کرد.
وی با اعلام اینکه مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی یکی از اولویتهای حیاتی زیرساختی است، اظهار داشت: بازههای زمانی ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر و ۱۹ تا ۲۳ شب، ساعات اوج بار شبکه برق هستند و مدیریت مصرف در این ساعات برای جلوگیری از اعمال محدودیت، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
فتحی تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف و بهکارگیری هوشمندانه تجهیزات برقی، نه تنها آسایش مشترکین را سلب نمیکند، بلکه مزایای اقتصادی قابلتوجهی برای خانوارها به همراه دارد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز، آمار مشترکین این منطقه را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر مجموع اشتراکهای توزیع برق شیراز، با احتساب تعرفههای آزاد و روشنایی معابر، یک میلیون و ۳۲۴ هزار اشتراک است که از این تعداد، یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۲۶ مورد را مشترکین خانگی تشکیل میدهند.
فتحی با بیان اینکه متوسط مصرف ماهانه در تعرفه خانگی ۱۴۰۴ حدود ۲۱۰ کیلووات ساعت است، افزود: تحقق ۱۰ درصد صرفهجویی در این حوزه، تاثیر بسزایی در پایداری و تابآوری شبکه برق در شهرستانهای تحت پوشش این مدیریت خواهد داشت.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر افزایش دما در استان فارس، از اجرای پویش سراسری «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» خبر داد و گفت: این پویش با هدف تنظیم دمای تجهیزات سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد طراحی شده است. بر اساس آمارهای فنی، هر یک درجه کاهش دمای کولرهای گازی، منجر به صرفهجویی ۵ درصدی در مصرف انرژی میشود که این امر علاوه بر کمک به پایداری شبکه، گامی موثر در راستای کاهش تولید گازهای گلخانهای و حفظ محیط زیست است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز به منظور تعامل بیشتر با شهروندان، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ را برای دریافت پیشنهادها و وبگاه www.ba25.ir را جهت بارگذاری فیلمهای کوتاه آموزشی و ترویجی معرفی کرده است.
فتحی با تاکید بر نقش کلیدی فرهنگسازی در اصلاح رفتارهای مصرفی، خواستار مشارکت فعال رسانهها و نهادهای آموزشی در ترویج فرهنگ مدیریت انرژی شد.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی منسجم و همکاری دستگاههای اجرایی، صنعتی و خانگی، کلید اصلی عبور از چالشهای انرژی در فصل گرما است و تمامی آحاد جامعه با اقداماتی کوچک میتوانند نقشی بزرگ در تأمین آیندهای پایدار ایفا کنند.