افزایش ۳۲ درصدی منابع ترمیم حقوق بازنشستگان در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدطاها علوی اظهار کرد: بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه‌های مختلفی از جمله عمران و آبادانی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سلامت و همچنین ترمیم حقوق بازنشستگان اختصاص می‌یابد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سالانه یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده می‌شود. در همین راستا، در سال ۱۴۰۳ بیش از یک‌هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان از این محل به بازنشستگان استان پرداخت شد.

علوی با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ گفت: به‌منظور تأمین منابع لازم برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نرخ این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳، یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حساب اداره کل تأمین اجتماعی استان واریز شد تا در راستای ترمیم و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار گیرد.

علوی با تأکید بر تداوم حمایت از بازنشستگان تصریح کرد: *میزان پرداختی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است* که نشان‌دهنده رشد منابع اختصاص‌یافته به این بخش و توجه ویژه به بهبود معیشت بازنشستگان است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات بیشتری با هدف رفاه مردم و ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان ارائه شود.

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