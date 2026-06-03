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در تماس با ایلنا عنوان شد؛

گلایه ساکنان منطقه «سیلو»‌ی شوش از فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت زباله

گلایه ساکنان منطقه «سیلو»‌ی شوش از فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت زباله
کد خبر : 1793868
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ساکنان کوی زیتون (منطقه سیلو) در شهرستان شوش با انتقاد از وضعیت نامناسب زیرساخت‌های شهری، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات این منطقه از جمله فرسودگی آسفالت، نبود روشنایی معابر، کمبود امکانات فضای سبز و انباشت زباله شدند.

جمعی از ساکنان کوی زیتون  (منطقه سیلو)  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کردند: با وجود گذشت مدت‌ها از طرح مشکلات محله، تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود شرایط انجام نشده و ساکنان همچنان با مشکلات متعدد شهری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته آنان، آسفالت بسیاری از معابر منطقه به شدت فرسوده و تخریب شده است و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات تردد، خطر بروز حوادث و آسیب به وسایل نقلیه را افزایش داده است.

ساکنان منطقه‌ی «سیلو» نیز از نبود روشنایی کافی در معابر و خیابان‌های محله گلایه کرده و گفتند: تاریکی شبانه علاوه بر ایجاد نگرانی‌های امنیتی، تردد را با مشکل مواجه کرده است.

آنها با اشاره به وضعیت تنها فضای سبز موجود در منطقه افزودند: این مکان به دلیل کمبود امکانات و نبود رسیدگی مناسب، عملاً کارکرد خود را از دست داده و بیشتر به یک فضای خاکی شباهت دارد.

به گفته ساکنان کوی زیتون (سیلو)، نبود جدول‌گذاری مناسب در برخی معابر نیز موجب تجمع آب‌های سطحی و زباله‌ها شده و مشکلات بهداشتی متعددی را برای اهالی ایجاد کرده است.

گلایه ساکنان منطقه «سیلو»‌ی شوش از فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت زباله

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