جمعی از ساکنان کوی زیتون (منطقه سیلو) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کردند: با وجود گذشت مدت‌ها از طرح مشکلات محله، تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود شرایط انجام نشده و ساکنان همچنان با مشکلات متعدد شهری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته آنان، آسفالت بسیاری از معابر منطقه به شدت فرسوده و تخریب شده است و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات تردد، خطر بروز حوادث و آسیب به وسایل نقلیه را افزایش داده است.

ساکنان منطقه‌ی «سیلو» نیز از نبود روشنایی کافی در معابر و خیابان‌های محله گلایه کرده و گفتند: تاریکی شبانه علاوه بر ایجاد نگرانی‌های امنیتی، تردد را با مشکل مواجه کرده است.

آنها با اشاره به وضعیت تنها فضای سبز موجود در منطقه افزودند: این مکان به دلیل کمبود امکانات و نبود رسیدگی مناسب، عملاً کارکرد خود را از دست داده و بیشتر به یک فضای خاکی شباهت دارد.

به گفته ساکنان کوی زیتون (سیلو)، نبود جدول‌گذاری مناسب در برخی معابر نیز موجب تجمع آب‌های سطحی و زباله‌ها شده و مشکلات بهداشتی متعددی را برای اهالی ایجاد کرده است.

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