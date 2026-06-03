افتتاح مجموعه ورزشی و تفریحی جدید در گلزار شهدای بندرعباس؛ گامی در توسعه متوازن محلات +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، بوستان گل سرخ و زمین ورزشی شهید بنی‌اسدی در محله گلزار شهدای بندرعباس با حضور احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، فرماندار بندرعباس، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه عمرانی، ورزشی و تفریحی با هدف توسعه سرانه‌های خدماتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در یکی از محلات پرتراکم بندرعباس احداث شده و شامل زمین ورزشی، زمین بازی کودکان، پیست پیاده‌روی و فضاهای عمومی برای استفاده خانواده‌ها است.

شهردار بندرعباس در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌ها و خدمات مدیریت شهری، اظهار کرد: رسانه‌ها همواره در کنار مجموعه شهرداری بوده‌اند و نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و انعکاس اقدامات عمرانی و خدماتی شهر ایفا کرده‌اند.

مهدی نوبانی با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: امروز به لطف خداوند یک مجموعه کامل ورزشی و تفریحی شامل زمین ورزشی، زمین بازی کودکان و پیست پیاده‌روی در محله گلزار شهدا افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گرفت که می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های ورزشی محله‌محور داشته باشد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و عملیات اجرایی آن طی مدت یک سال به پایان رسیده است.

شهردار بندرعباس با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اجرایی پروژه اظهار داشت: اجرای این طرح حاصل همکاری و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، به‌ویژه شهرداری منطقه چهار و تمامی دست‌اندرکاران پروژه بوده که زمینه بهره‌برداری از این مجموعه را فراهم کردند.

نوبانی استقبال شهروندان از این پروژه را قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این مجموعه از نخستین ساعات افتتاح مورد استقبال گسترده ساکنان منطقه قرار گرفت و توانست بخشی از مطالبات و نیازهای شهروندان این محله را پاسخ دهد.

وی در ادامه به اجرای طرح ساماندهی مسیر دسترسی مرتبط با این پروژه اشاره کرد و گفت: در این محدوده فضایی وجود داشت که به بلوار پیامبر اعظم(ص) و واحدهای مسکن مهر متصل می‌شد و در قالب یک طرح عمرانی ساماندهی و بهسازی شد.

شهردار بندرعباس تصریح کرد: این مسیر علاوه بر تسهیل تردد و دسترسی شهروندان، تأثیر قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی منطقه داشته و رضایت ساکنان را به همراه داشته است.

نوبانی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در توسعه متوازن امکانات در تمامی مناطق شهر افزود: شهرداری بندرعباس توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تفریحی، خدماتی و شهری را در محلات مختلف با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن افزایش سرانه‌های شهری، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و رفاه شهروندان فراهم شود.

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