میزان سوخت ماشین آلات کشاورزی استان گلستان کافی نیست/ کمبود سوخت می تواند در روند برداشت و حفظ کیفیت محصول مشکل ایجاد کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، با شروع فصل برداشت کشت‌های بهاره در استان گلستان، دستگاه‌های اجرایی و سازمان جهاد کشاورزی اعلام کردند که تأمین سوخت کمباین‌ها، تراکتورها و ناوگان حمل‌ونقل در اولویت قرار گرفته است تا کشاورزان در روند برداشت با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشوند. در حالی مسئولان حوزه کشاورزی این موارد را اعلام می‌کنند که کشاورزان استان از کمبود سوخت ماشین آلات کشاورزی خود گلایه مندند.

میزان سوختی که دریافت می‌کنم کافی نیست

یکی از کشاورزان در گفت وگو با ایلنا گفت: با وجود آغاز برداشت کشت‌های بهاره، میزان سوختی که برای تراکتور و ماشین‌آلاتم دریافت می‌کنم کافی نیست و این موضوع روند کار را کند کرده است.

او افزود: در شرایطی که زمان برداشت بسیار حساس است و تأخیر می‌تواند به محصول آسیب بزند، انتظار داریم سهمیه سوخت به‌موقع و به‌اندازه لازم تأمین شود. ما کشاورزان تمام تلاش خود را برای تولید انجام می‌دهیم و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول نیز در تأمین سوخت همکاری بیشتری داشته باشند تا برداشت بدون وقفه ادامه پیدا کند.

او ادامه داد: ما کشاورزان در این فصل حساس، شبانه‌روز در مزرعه کار می‌کنیم و کوچک‌ترین وقفه در تأمین سوخت می‌تواند باعث خسارت جدی به محصول شود. انتظار داریم مسئولان مربوطه با توجه به حجم کار و نیاز واقعی مزارع، سهمیه بیشتری اختصاص دهند تا بتوانیم برداشت را در زمان مناسب به پایان برسانیم. هدف همه ما تولید محصول باکیفیت و کمک به امنیت غذایی کشور است و این امر بدون تأمین به‌موقع سوخت امکان‌پذیر نیست.

حضور بهره‌برداران در مزرعه، به‌ویژه در این دوره حساس، ضروری است

رییس اداره فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گلستان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به شروع فصل برداشت در بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان گفت: روند تأمین سوخت برای کمباین‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی بدون مشکل در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم برای استمرار این روند صورت گرفته است.

مریم برزنونی در توضیح آخرین وضعیت برداشت محصولات اظهار کرد: عملیات برداشت جو، کلزا و کاملینا در استان آغاز شده و طی روزهای آینده گندم نیز وارد مرحله برداشت می‌شود. برداشت محصولات در گلستان به‌صورت پلکانی از نوار شمالی شروع شده و به سمت مناطق جنوبی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فشردگی زمان برداشت در استان افزود: برای برداشت بیش از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی تنها ۲۰ تا ۲۵ روز زمان در اختیار است و مدیریت دقیق این بازه زمانی برای جلوگیری از ریزش و کاهش تلفات محصول اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس اداره فناوری‌های مکانیزه همچنین توصیه‌هایی فنی به کشاورزان ارائه کرد و گفت: برداشت کلزا بهتر است در ساعات اولیه صبح و در شرایط وجود شبنم انجام شود تا از ترکیدن غلاف‌ها جلوگیری شود. اما برای گندم و جو، برداشت در ساعات گرم‌تر روز مناسب‌تر است تا رطوبت خوشه‌ها کاهش یافته و دانه‌ها به‌طور کامل جدا شوند.

برزنونی با تأکید بر نقش نظارتی کشاورزان در زمان برداشت افزود: حضور بهره‌برداران در مزرعه، به‌ویژه در این دوره حساس، ضروری است.

او گفت: کشاورز بهترین ناظر مزرعه است و حضور او در زمان برداشت می‌تواند از بروز تلفات جلوگیری کند. در صورت نیاز نیز کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی هستند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی زودهنگام کشاورزان با کمباین‌داران و انتخاب دستگاه‌های دارای معاینه فنی تأکید کرد و یادآور شد: مراکز خرید غلات و دانه‌های روغنی در سطح استان فعال هستند و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در تأمین سوخت ماشین‌آلات گزارش نشده است.

رییس اداره فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پایان تصریح کرد: با وجود حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها، گستردگی اراضی و محدودیت زمانی برداشت ایجاب می‌کند که کشاورزان نکات ایمنی و مدیریتی را با دقت رعایت کنند، چرا که نقش آنان در حفظ محصول نهایی تعیین‌کننده است.

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