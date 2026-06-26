در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت توسعه کشت گلخانهای و حمایت از تولیدکنندگان در گلستان
کشت گلخانهای بهعنوان یکی از مهمترین روشهای نوین تولید محصولات کشاورزی، این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی قرار گرفته است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب و نیاز روزافزون به تولید پایدار روبهروست، توسعه گلخانهها میتواند نقش مهمی در امنیت غذایی ایفا کند؛ اما بدون حمایت دولت و همراهی بانکها، این مسیر برای کشاورزان دشوار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان با برخورداری از اقلیم متنوع، خاک حاصلخیز و دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی، یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه گلخانهها محسوب میشود. کارشناسان میگویند گلستان میتواند به قطب تولید محصولات گلخانهای در شمال کشور تبدیل شود. وجود زمینهای مناسب، نیروی انسانی متخصص و نزدیکی به مرزهای صادراتی مانند اینچهبرون، ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه این بخش ایجاد کرده است. با این حال، بسیاری از طرحهای گلخانهای به دلیل افزایش هزینههای ساخت، تجهیزات و نهادهها نیمهتمام ماندهاند.
افزایش قیمت سازههای گلخانهای، سیستمهای آبیاری، بذر و کود باعث شده بسیاری از کشاورزان نتوانند وارد این حوزه شوند یا طرحهای خود را تکمیل کنند.
تولیدکنندگان میگویند که گرانی تجهیزات و سختگیریهای بانکی باعث شده کشت گلخانهای بهدرستی پیش نرود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب و نیاز روزافزون به تولید پایدار روبهروست، توسعه گلخانهها میتواند نقش مهمی در امنیت غذایی ایفا کند؛ اما بدون حمایت دولت و همراهی بانکها، این مسیر برای کشاورزان دشوار خواهد بود.
فعالان بخش کشاورزی استان گلستان خواستار آن هستند تسهیلات کمبهره و بلندمدت برای ساخت گلخانهها ارائه شود و ضمانتهای بانکی تسهیل و بروکراسی کاهش یابد. یارانه تجهیزات و نهادههای گلخانهای افزایش پیدا کند و همچنین دولت در خرید تضمینی محصولات نقش فعالتری داشته باشد.
افزایش بهرهوری، صرفهجویی در مصرف آب، تولید محصول در تمام فصول سال و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین مزایای این شیوه تولید به شمار میرود. کاهش مصرف آب تا ۷۰ درصد نسبت به کشت سنتی - افزایش چندبرابری تولید در واحد سطح- امکان کنترل آفات و بیماریها و کاهش مصرف سموم - تولید محصول استاندارد و قابل صادرات - اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان و فارغالتحصیلان کشاورزی از مزایای کشت گلخانهای است.
به گفته کارشناسان، حمایت هدفمند دولت میتواند زمینه جهش تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات محصولات گلخانهای را در استان گلستان فراهم کند.
سعید عمادزاده، معاون مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان درگفت وگو با ایلنا، از رشد چشمگیر واحدهای گلخانهای در این استان خبر داد و گفت: امروز گلستان با ۴۷۲ واحد گلخانهای در سطح ۱۱۶ هکتار به یکی از قطبهای تولید محصولات گلخانهای در شمال کشور تبدیل شده است.
وی افزود: ۵۷ هکتار از این گلخانهها به تولید سبزی و صیفی، پنج هکتار به لیموترش، پنج هکتار به توتفرنگی و ۴۹ هکتار نیز به گل و گیاه زینتی، نهال و سایر محصولات اختصاص دارد. سالانه ۱۷ هزار تن محصول خوراکی و ۲۷ میلیون اصله نهال، نشا و گلدان در گلخانههای گلستان تولید میشود؛ آماری که نشاندهنده نقش مهم این بخش در اشتغال و اقتصاد استان است.
معاون مدیریت باغبانی اعلام کرد که ۴۵ هکتار گلخانه جدید نیز در حال ساخت است و چشمانداز توسعه این بخش تا پایان برنامه هفتم، رسیدن به ۲۲۰ هکتار سطح گلخانهای در استان است. او این هدف را «قابل دستیابی» دانست.
عمادزاده یکی از سیاستهای مهم جهادکشاورزی گلستان را گسترش مجتمعهای گلخانهای عنوان کرد؛ اقدامی که به گفته او، هزینههای تولید و راهاندازی را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد.
او همچنین از حمایت ویژه از گلخانههای کوچکمقیاس در روستاها خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۰ واحد گلخانه کوچک با مجموع مساحت ۴۳ هزار مترمربع در مناطق روستایی ایجاد شده که بیشتر در حوزه سبزی و صیفی و گلهای زینتی فعالیت دارند.
وی افزود: ۵ تا ۷ درصد محصولات گلخانهای گلستان به کشورهای اوراسیا، عراق و روسیه صادر میشود. سال گذشته ۱۴۰۰ تن محصول گلخانهای از گلستان راهی بازارهای خارجی شد. هدفگذاری جدید استان، صادرات سالانه پنج هزار تن محصول است.
معاون مدیریت باغبانی درباره هزینههای راهاندازی گلخانه گفت: هزینه ساخت هر مترمربع گلخانه هیدروپونیک ۵۵ میلیون ریال و گلخانه خاکی ۴۵ میلیون ریال است؛ رقمی که به گفته او، نیاز به حمایت جدی دولت و بانکها را دوچندان میکند. دولت برای توسعه گلخانهها، اعتبارات تملکی و زیرساختی در شهرکها و مجتمعهای گلخانهای اختصاص داده و این روند ادامه خواهد داشت.