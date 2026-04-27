تصادف در جاده سربیشه - نهبندان ۲ کشته و هفت مصدوم داشت

کد خبر : 1778551
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد بین دو دستگاه سواری پژو در محور سربیشه به نهبندان محدوده گردنه آخوند شفیع، ۲ نفر کشته و هفت مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت سه و ۲۶ دقیقه بامداد امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور سربیشه _ نهبندان محدوده گردنه آخوند شفیع رخ داد که بلافاصله ماموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که یک دستگاه پژو پارس که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بوده با یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از زابل به سمت مشهد در حرکت بوده، برخورد کرده اند که متاسفانه بر اثر این حادثه رانندگی ۲ نفر از خودروی پژو پارس جان خود را از دست داده‌اند و هفت نفر مصدوم شده است .

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه تجاوز به چپ ناشی از خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده پژو ۴۰۵ تشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.​

اخبار مرتبط
