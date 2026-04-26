مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
خسارتهای 13 هزار میلیارد ریالی سیلاب به استان خراسان جنوبی / بیشترین خسارتهای وارد شده مربوط به غرب استان است
آبگیری ۱۰ میلیون مترمکعبی سدها و ۲۰ میلیون مترمکعبی آبخیزها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به برآورد نهایی خسارتهای سیلابهای 5 تا 16 فروردین ماه سال جاری در استان اشاره کرده و گفت: سیلابهای اتفاق افتاده در بازه زمانی مذکور خسارتهای 13 هزار میلیارد ریالی بر جای گذاشته است. بیشترین خسارات مربوط به حوزه راههای روستایی و بخش کشاورزی است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی آخوندی افزود: در پی ورود 2 سامانه پربارش و صدور 2 مرحله هشدار نارنجی از سوی هواشناسی در نیمه نخست فروردین ماه سال جاری، دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند و اقدامات پیشگیرانه انجام شد. با این حال خساراتی در بخشهای مختلف وارد شد.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها جمعبندی نهایی خسارتهای اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی به حدود 13 هزار میلیارد ریال رسیده است. این برآوردها به تفکیک بخشهای مختلف به سازمانهای ملی ارسال شده و پس از تأیید نهایی، فرایندهای بعدی برای تأمین اعتبار مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
برآورد خسارت 7800 میلیارد ریالی در بخش راهها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: بیشترین خسارت در حوزه راهها بوده به گونهای که حدود 2500 کیلومتر راه فرعی و روستایی و بخشهایی از حاشیه راههای اصلی آسیب دیده و 182 ابنیه فنی شامل پلها، آبنماها و دیوارهای حفاظتی خسارت دیدهاند. برآورد خسارت این بخش حدود 7800 میلیارد ریال است.
آخوندی به خسارتهای وارد شده در حوزه محورهای ارتباطی عشایری استان خراسان جنوبی اشاره داشته و تصریح کرد: در حوزه راههای عشایری، حدود 3400 کیلومتر ایلراه و 40 پل خاکی دچار آسیب شدند که برآورد خسارت آن حدود 160 میلیارد ریال است. همچنین خسارت به آبخیزها نیز حدود 110 میلیارد ریال اعلام شده است.
وی به خسارتهای وارد شده حوزه تأسیسات شهری و معابر شهرداریها و همچنین شبکه برق استان خراسان جنوبی اشاره کرده و بیان داشت: در بخش تأسیسات شهری و معابر شهرداریهای این استان رقمی بالغ بر 200 میلیارد ریال گزارش شده است. در حوزه شبکه برق استان حدود 200 میلیارد ریال خسارت برآورد شده است.
خسارت 4500 میلیارد ریالی سیلاب به بخش کشاورزی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به خسارتهای وارد شده در بخش کشاورزی استان بر اثر وقوع سیلاب اشاره داشته و تأکید کرد: در بخش کشاورزی این استان نیز بر اثر بارش شدید باران و تگرگ، بیش از 1800 هکتار اراضی زراعی و 5000 هکتار اراضی باغی دچار خسارت شدهاند که منجر به افت تولید خواهد شد.
آخوندی به میزان خسارتهای ریالی ناشی از وقوع سیلاب در استان خراسان جنوبی اشاره کرده و ابراز داشت: مجموع آسیبهای ناشی از وقوع سیلاب و بارش شدید باران و تگرگ به 29 رشته قنات، 16 استخر ذخیره آب کشاورزی و تلف شدن حدود 40 رأس دام، مجموع خسارات این بخش را بیش از 4500 میلیارد ریال رسانده است.
وی اضافه کرد: برای واحدهای مسکونی خسارتدیده ناشی از وقوع سیلاب، امکان بهرهمندی از صندوق بیمه بلایای طبیعی فراهم شده و تا سقف 900 میلیون ریال کمک بلاعوض پس از ارزیابی کارشناسان اعزامی از کشور پرداخت میشود که مبلغ به صورت مستقیم به حساب معرفی شده از سوی بنیاد مسکن واریز خواهد شد.
بیشترین خسارتهای وارد شده مربوط به غرب استان است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین گفت: تمامی شهرستانهای این استان از سامانه بارشی مذکور خسارت دیدهاند. اما بیشترین خسارتهای وارد شده مربوط به غرب استان شامل شهرستانهای سرایان، بشرویه، فردوس و عشقآباد است، چرا که که بارندگی و شدت سیلاب در این مناطق بیشتر اتفاق افتاد.
آخوندی افزود: بازسازی در درجه نخست بر عهده دستگاههای اجرایی است. تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی و شهرستانی پیگیری میشود و در صورت تخصیص منابع ملی، پروژههای اولویتدار برای کمک انتخاب خواهند شد. اما مسئولیت ایمنسازی و بازسازی زیرساختهای استان بر عهده دستگاههای اجرایی مربوطه است.
وی به گزارش نشدن هیچگونه آماری از خسارتهای جانی در سیلاب اخیر اشاره کرده و ادامه داد: با وجود گستردگی بارشها و وقوع سیلاب در تمامی شهرستانهای استان خراسان جنوبی، خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است. در موارد محدودی گرفتار شدن خودروها نیز با اقدام به موقع نیروهای امدادی مدیریت شد.
آبگیری 10 میلیون مترمکعبی سدها و 20 میلیون مترمکعبی آبخیزها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به مزایای بارندگیها اشاره کرده و اظهار داشت: حدود 10 میلیون مترمکعب آب در سدهای استان ذخیره شد و بنابر اعلام ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 20 میلیون مترمکعب آب در آبخیزها مهار شده که نقش مؤثری در کاهش شدت سیلاب و تقویت منابع آبی داشته است.