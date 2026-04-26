خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری متهم فراری و سوداگر مرگ در ساری

کد خبر : 1778405
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری متهم فراری و سوداگر مرگ در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی قیصری در تشریح این خبر اظهار داشت: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده و سر منشأ اکثر ناهنجاری های اجتماعی بوده که نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی می باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: در پی کسب خبری مبنی بر عرضه موادمخدر در شهرستان توسط یک متهم فراری، موضوع بصورت ویژه در دستور کار مامورین انتظامی اجرائیات این فرماندهی قرار گرفت. 

وی افزود: در اجرای این ماموریت ماموران اجرائیات ساری پس از اشراف و اقدامات اطلاعاتی، متهم را قبل از توزیع مواد مخدر در عملیات ضربتی دستگیر و طی بازرسی، بیش از یک کیلو هشتصد و پنجاه گرم موادمخدر تریاک،حشیش کشف کردند.

سرهنگ قیصری بیان داشت: نامبرده طی حکم جلب از مرجع قضایی در راستای چندین مورد از قبیل خیانت در امانت به مبلغ ۵ میلیارد ریال، سرقت وسایل منزل مسکونی،تهدید وتوهین با چاقو به افراد و... فراری بوده که متهم پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید