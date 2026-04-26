دستگیری متهم فراری و سوداگر مرگ در ساری

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی قیصری در تشریح این خبر اظهار داشت: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده و سر منشأ اکثر ناهنجاری های اجتماعی بوده که نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی می باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: در پی کسب خبری مبنی بر عرضه موادمخدر در شهرستان توسط یک متهم فراری، موضوع بصورت ویژه در دستور کار مامورین انتظامی اجرائیات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این ماموریت ماموران اجرائیات ساری پس از اشراف و اقدامات اطلاعاتی، متهم را قبل از توزیع مواد مخدر در عملیات ضربتی دستگیر و طی بازرسی، بیش از یک کیلو هشتصد و پنجاه گرم موادمخدر تریاک،حشیش کشف کردند.

سرهنگ قیصری بیان داشت: نامبرده طی حکم جلب از مرجع قضایی در راستای چندین مورد از قبیل خیانت در امانت به مبلغ ۵ میلیارد ریال، سرقت وسایل منزل مسکونی،تهدید وتوهین با چاقو به افراد و... فراری بوده که متهم پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شد.

