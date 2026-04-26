به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در توضیح آخرین اقدامات انجام شده برای بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: در خصوص کارمزد ۴ درصدی که برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده، تاکنون ۱۰۶ نفر مبلغ آن را از بانک دریافت کرده‌اند و سایر افراد نیز باید به بانک مسکن مراجعه کنند تا پرداخت‌ها انجام شود.

وی با اشاره به کمک‌های نهادهای حاکمیتی و محلی به آسیب‌دیدگان خاطرنشان کرد: در شهر کرج حدود ۵۰ واحد آسیب‌دیده داشتیم که شهرداری کرج با مصوبه‌ای که جناب آقای عبداللهی بر آن تأکید داشتند، زحمت کشیدند و علاوه بر ۶۰۰ میلیون تومان بنیاد مسکن، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز به افراد پرداخت کردند.

صفری افزود: برای شهرهای خارج از کرج مانند محمدشهر، فردیس و سایر شهرها نیز بنیاد مسکن ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند و شهرداری‌ها نیز ۳۰۰ میلیون تومان را متقبل شده‌اند که بخشی از این مبالغ پرداخت شده و مابقی نیز در این روند پرداخت خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری البرز از حضور و تلاش گروه‌های جهادی در روند بازسازی خبر داد و گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفت، گروه‌های جهادی پای کار آمدند و توانستیم مصالح قابل توجهی تهیه کنیم؛ هم‌اکنون این گروه‌ها در حال بازسازی واحدهای آسیب‌دیده هستند.

وی بر یکی از نکات کلیدی و مهم تأکید کرد و گفت: در اولین جلسه‌ای که با حضور استاندار محترم برگزار شد، دستور داده شد که تمام شهرداری‌های استان البرز بدون استثنا (از شهرداری کرج گرفته تا سایر شهرداری‌ها)، هزینه پروانه ساختمان، هزینه تراکم طبقه مازاد، هزینه‌های طراحی و نظارت نظام مهندسی را به صورت کاملاً رایگان برای آسیب‌دیدگان صادر کنند. عزیزانی که خانه و ساختمانشان آسیب دیده باید توجه کنند که هیچ وجهی نباید به شهرداری و نظام مهندسی پرداخت کنند.

صفری در رابطه با گلایه شهروندان از بروکراسی اداری و پاسکاری بین فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها اذعان کرد: بخشی از این گلایه‌ها را می‌پذیریم؛ وظیفه ما این است که در اسرع وقت کمک کنیم تا شهروندان با کمترین دغدغه و اذیت به خانه‌هایشان بازگردند.

وی در پایان به مشکل انبار نفت اشاره کرد و گفت: متأسفانه انبار نفت در آنجا مستقر است و استاندار البرز همین امروز در تهران جلسه‌ای برای این موضوع برگزار کرده و به شدت پیگیر آن هستند. پیش از این نیز تلاش می‌شد این انبار از منطقه منتقل شود. برای خانه‌هایی که تخریب کامل شده‌اند نیز، با مصوبه دیروز شورای تأمین، شهرداری فردیس ۳۰۰ میلیون تومان و بنیاد مسکن ۶۰۰ میلیون تومان کمک ودیعه پرداخت می‌کنند تا بازسازی با سرعت انجام شود و همشهریان عزیز زودتر به خانه‌هایشان برگردند.

انتهای پیام/