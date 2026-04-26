برنج مازندران بخشی از هویت اقتصادی و فرهنگی استان است/تشکیل شرکت سهامی عام با کشاورزان برای صیانت از برند برنج مازندران

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی در جلسه بررسی و ساماندهی برندینگ برنج مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی این محصول در اقتصاد و هویت استان اظهار کرد: برنج مازندران تنها یک کالای کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این استان به شمار می‌رود و هر دانه آن حاصل ماه‌ها تلاش و زحمت کشاورزانی است که با امید به انصاف بازار تولید می‌کنند.

وی با بیان اینکه میان ارزش واقعی برنج مازندران و جایگاه فعلی آن در بازار فاصله قابل توجهی وجود دارد، افزود: در حالی که این محصول از کیفیت ممتاز برخوردار است، اما در بسیاری از موارد سود اصلی نصیب واسطه‌ها و دیگران می‌شود و کشاورزان سهم شایسته‌ای از این ارزش افزوده دریافت نمی‌کنند.

استاندار مازندران ادامه داد: نام برنج مازندران در کشور معتبر است، اما این اعتبار همواره به سود مردم استان باز نمی‌گردد؛ در حالی که ظرفیت بزرگی در این بخش وجود دارد که باید آن را به یک قدرت پایدار اقتصادی تبدیل کنیم.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت هویت‌بخشی به برنج مازندران تصریح کرد: مردم باید با اطمینان بدانند محصولی که خریداری می‌کنند، برنج اصیل مازندران است؛ از این رو ایجاد شناسنامه محصول، کد رهگیری، نشان اعتماد و نظام نظارتی دقیق یک ضرورت جدی است.

وی استانداردسازی کیفیت را از دیگر الزامات این مسیر دانست و گفت: برنج ممتاز باید با معیارهای ممتاز عرضه شود و شاخص‌های مشخصی در حوزه بسته‌بندی، خلوص، سلامت، عطر، ماندگاری و کیفیت ظاهری برای آن تعریف شود.

استاندار مازندران همچنین بر صیانت از حقوق کشاورزان تأکید کرد و افزود: نباید بیشترین رنج تولید بر دوش کشاورزان باشد اما کمترین سهم از سود نصیب آنان شود؛ بازار باید شفاف، منصفانه و تولیدکننده‌محور باشد.

وی توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی حرفه‌ای را یکی دیگر از گام‌های مهم در تقویت برند برنج مازندران دانست و بیان کرد: در اقتصاد امروز، بسته‌بندی حرفه‌ای اعتماد بازار را افزایش می‌دهد و زمینه گسترش بازار را فراهم می‌کند.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت حضور قدرتمند در بازارهای ملی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: برنج مازندران باید به نام نخست بازار ایران و یک برند معتبر صادراتی تبدیل شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک شرکت سهامی عام در این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی مسئولان جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی، قرار است برند مشخص و معتبری برای برنج اصیل مازندران ایجاد شود تا محصولی که با نام این استان عرضه می‌شود دارای هویت، کیفیت مشخص و شناسنامه قابل رهگیری باشد.

استاندار مازندران افزود: در حال حاضر در برخی نقاط کشور و حتی خارج از کشور برنج‌هایی با کیفیت پایین به نام مازندران عرضه می‌شود، در حالی که ارتباطی با تولید این استان ندارند؛ به همین دلیل در حال طراحی سازوکاری هستیم تا برند «برنج واقعی مازندران» شکل بگیرد و محصولی که با این نام عرضه می‌شود دارای کد رهگیری و شناسنامه از مرحله تولید تا عرضه باشد.

یونسی رستمی تصریح کرد: در این طرح، کشاورزانی که در تولید برنج فعالیت دارند نیز به عنوان سهامدار در شرکت سهامی عام مشارکت خواهند داشت تا علاوه بر تولید، در سود حاصل از برند و زنجیره ارزش آن نیز سهیم باشند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که کشاورزان عزیز که با زحمت فراوان این محصول را تولید می‌کنند، از امنیت شغلی و اقتصادی بیشتری برخوردار شوند و با شکل‌گیری این ساختار، منافع واقعی تولید به خود کشاورزان بازگردد.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: این جلسه آغاز یک مسیر تازه برای صیانت از ارزش برنج مازندران است و باید به نقطه‌ای برسیم که نام مازندران نه در حاشیه، بلکه بر قله اعتماد بازار ایران قرار گیرد و کشاورزان استان از ثمره واقعی تلاش خود بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/