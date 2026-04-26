به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیر روحی ملکی با اشاره به آخرین وضعیت اعزام زائران استان اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۲۲۶ زائر از آذربایجان‌شرقی در قالب ۱۰ کاروان برای انجام مناسک حج تمتع به سرزمین وحی اعزام خواهند شد که فرآیند اعزام این کاروان‌ها از ۱۰ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.

وی در خصوص تعداد متقاضیان و سهمیه نهایی استان گفت: در مرحله اولیه، ۳۸۰۰ نفر برای اعزام به حج تمتع ثبت‌نام کرده بودند، اما بر اساس سهمیه جدیدی که اعلام شده است، در نهایت ۱۲۲۶ نفر از استان راهی این سفر معنوی می‌شوند.

مدیر حج و زیارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییر ایستگاه پروازی و نحوه عزیمت زائران توضیح داد: با توجه به شرایط موجود، زائران استان برای اعزام به سرزمین وحی به مشهد مقدس سفر کرده و از ایستگاه مشهد به حج اعزام می‌شوند. این تردد با هزینه شخصی زائران و از طریق ناوگان ریلی (قطار) یا جاده‌ای (اتوبوس) انجام می‌شود.

روحی ملکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمان دقیق پروازهای برگشت زائران مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

