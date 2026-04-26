برگزاری آیین تجلیل از پاکبانان شهرداری زرقان/ پاکبانان، سفیران سلامت و آراستگی شهر هستند

به گزارش ایلنا، شهردار زرقان امروز در آیین تجلیل از پاکبانان زرقان از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدماتی شهرداری زرقان قدردانی کرد.

محمود صانعی در این مراسم که با حضور پاکبانان و جمعی از مسوولان برگزار شد، اظهار داشت: پاکبانان، ستون‌های اصلی انضباط شهری و مایه افتخار شهرداری زرقان هستند.

شهردار زرقان تاکید کرد: برگزاری این مراسم با همکاری شورای اسلامی شهر و فرهنگ‌سرای سرو، کمترین ادای دین به زحمات بی‌وقفه این عزیزان است.

وی با اشاره به حضور معنوی خادمان آستان قدس رضوی در این مراسم نیز افزود: حضور خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) و تبرک یافتن فضای مراسم به پرچم سبز رضوی، معنویت خاصی به این آیین بخشید.

صانعی اظهار داشت:ما همواره مدیون همت پاکبانان و همچنین همراهی خیرین بزرگوار شهر هستیم که در برگزاری این مراسم و حمایت از این قشر زحمتکش پیش‌قدم بوده‌اند.

پیگیری مسائل رفاهی پاکبانان

رئیس شورای اسلامی شهر زرقان نیز در این آیین، بر لزوم ارتقای جایگاه اجتماعی نیروهای خدماتی تأکید کرد.

قاسم جمالی با تاکید بر حمایت شورا از پاکبانان در این خصوص گفت:شورا و شهرداری زرقان وظیفه خود می‌دانند که از مجاهدت‌های خاموش پاکبانان که در گرما و سرما برای نظافت شهر تلاش می‌کنند، قدردانی نمایند.

رئیس شورای شهر زرقان با قدردانی از نقش خیرین در این برنامه خاطرنشان کرد: این مراسم با همراهی خیرین نیک‌اندیش و با حال‌وهوای امام‌رضایی برگزار شد وحضور خادمان حرم رضوی در میان پاکبانان، پیوند زیبای خدمت و زیارت را به نمایش گذاشت.

جمالی عنوان کرد: اولویت ما در شورای شهر، نه تنها تجلیل، بلکه پیگیری جدی مطالبات و مسائل رفاهی این عزیزان است که نقش مستقیمی در نشاط و بهداشت شهروندان ایفا می کنند.

فرماندار زرقان نیز در این مراسم با تبریک دهه کرامت، پاکبانان را ستون‌های استوار سلامت اجتماعی خواند و اظهار داشت: شأن و منزلت کارگر در دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاهی رفیع دارد. پاکبانان عزیز ما با قناعت و مناعت طبع، زیباترین جلوه‌های خدمت را در شهر رقم می‌زنند.

سعیدنظری، افزود:وظیفه ما به عنوان نماینده دولت، حمایت از این قشر زحمتکش است که بی‌ادعا، رفاه و پاکیزگی را به شهروندان هدیه می‌دهند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم با اهدای هدایا از پاکبانان تجلیل به عمل آمد.

