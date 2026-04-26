صدور انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از خوزستان

مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سال گذشته، ۵۵ هزار تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از استان خوزستان به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به مقایسه این آمار با سال گذشته، افزود: میزان صادرات آبزیان استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۵ هزار تنی، معادل ۲۲ درصد کاهش داشته است.

به گفته موسوی، این کاهش عمدتا تحت تاثیر شرایط جنگی در کشور و محدودیت های مرزی به وجود آمده است که موجب کندی روند حمل و نقل بین المللی و کاهش تقاضا در بازارهای هدف شده است.

وی ادامه داد: آبزیان صادر شده شامل ماهیان گرمابی، ماهیان دریایی و میگو بوده که بخش عمده‌ آن را ماهیان گرمابی به میزان ۵۰ هزار و ۵۰۰ تن تشکیل می‌دهند؛ این محصولات عمدتاً از طریق مجتمع‌های فعال آبزی‌پروری در شهرستان کارون، مجتمع شهید احمدیان خرمشهر، مزارع انفرادی شهرستان شوشتر و سایر شهرستان‌های استان تأمین و صادر شده است.

