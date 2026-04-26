صدور انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از خوزستان

به گفته موسوی، این کاهش عمدتا تحت تاثیر شرایط جنگی در کشور و محدودیت های مرزی به وجود آمده است که موجب کندی روند حمل و نقل بین المللی و کاهش تقاضا در بازارهای هدف شده است.

وی ادامه داد: آبزیان صادر شده شامل ماهیان گرمابی، ماهیان دریایی و میگو بوده که بخش عمده‌ آن را ماهیان گرمابی به میزان ۵۰ هزار و ۵۰۰ تن تشکیل می‌دهند؛ این محصولات عمدتاً از طریق مجتمع‌های فعال آبزی‌پروری در شهرستان کارون، مجتمع شهید احمدیان خرمشهر، مزارع انفرادی شهرستان شوشتر و سایر شهرستان‌های استان تأمین و صادر شده است.