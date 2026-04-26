کشف فرآورده‌های پروتئینی فاسد و تعطیلی یک واحد صنفی متخلف در رضوانشهر

دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کشف ۱۶ کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته در بازرسی از یک فروشگاه زنجیره‌ای در رضوانشهر و تعطیلی این واحد صنفی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه مواد غذایی، کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر به همراه کارشناس اداره دامپزشکی، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای این شهرستان بازرسی و ۱۶ کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته از یکی از این فروشگاه ها، کشف و معدوم کردند.

همچنین در پی این نظارت‌ها، یک واحد صنفی متخلف که با وجود هشدار‌های قبلی در خصوص رعایت موازین بهداشتی بی‌توجه بود، در تاریخ مقرر با حکم قانونی بسته شد.

در پایان این بازدید، کارشناسان ضمن ارائه آموزش‌های لازم به صاحبان واحد‌های عرضه کننده مواد پروتئینی و خوراکی، بر ضرورت رعایت دقیق اصول بهداشتی در عرضه و نگهداری صحیح مواد غذایی تأکید کردند و از شهروندان خواستند در هنگام خرید حتماً به مشخصات بهداشتی و تاریخ انقضای محصولات غذایی توجه کنند.

