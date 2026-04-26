کشف و امحای مزارع خشخاش در خوسف
مزارع کشت غیرمجاز گیاه خشخاش (کوکنار) در شهرستان خوسف، با حضور مقامات قضایی و انتظامی شناسایی و به طور کامل امحا شد.
به گزارش ایلنا از مدیریت رسانه و روابطعمومی دادگستری کل استان خراسان جنوبی، در راستای اجرای طرح مقابله با کشتهای غیرمجاز و مبارزه قاطع با مواد مخدر، عملیات ضربتی پاکسازی اراضی شهرستان خوسف انجام شد.
در این عملیات که با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب خوسف برگزار شد، مقادیر قابل توجهی از گیاهان کوکنار که در آستانه بهرهبرداری بودند، شناسایی و پیش از ورود به چرخه تولید مواد مخدر معدوم شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف در حاشیه این عملیات، با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا در صیانت از سلامت جامعه، گفت: برخورد با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت عمومی در دستور کار جدی قرار دارد و با هرگونه فعالیت در زمینه کشت، تولید و توزیع مواد مخدر بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.
حجتالاسلام سید مصطفی جلالی ضمن هشدار به متخلفان و عاملان کشتهای غیرمجاز، بر نقش کلیدی مشارکتهای مردمی در پیشگیری از جرایم تاکید کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه کشت یا خرید و فروش مواد افیونی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس و یا مراجعه حضوری به دادگستری و پاسگاههای انتظامی اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدام قانونی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، این عملیات که با همکاری مشترک دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای ذیربط انجام شد، گامی موثر در جهت ناامنسازی محیط برای فعالیت قاچاقچیان و پاکسازی منطقه از کشتهای ممنوعه محسوب میشود.