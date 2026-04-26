تولید ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در فارس

به گزارش ایلنا، علی فلاحی بیان کرد: این میزان تولید شامل انواع محصولات دامی از جمله گوشت گاو، گوسفند، شتر و گاومیش است که نقش حیاتی در تامین پروتئین مورد نیاز استان ایفا می‌کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: از مجموع ۷۲ هزار تن گوشت قرمز تولید شده در ۳۳ واحد کشتارگاهی فعال استان بیش از ۵۰ درصد تولیدات فرآوری و توزیع شد، و مابقی بصورت خودمصرفی می باشد.

فللاحی گفت: این کشتارگاه‌ها با رعایت استانداردها، نقشی کلیدی در عرضه گوشت سالم و با کیفیت به سفره مردم دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این میزان تولید، گامی مهم در جهت ارتقاء امنیت غذایی استان فارس و کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفظ و افزایش این روند در سال جاری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

