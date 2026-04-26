تولید ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در فارس
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از تولید بیش از ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در این استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی بیان کرد: این میزان تولید شامل انواع محصولات دامی از جمله گوشت گاو، گوسفند، شتر و گاومیش است که نقش حیاتی در تامین پروتئین مورد نیاز استان ایفا میکند.
این مقام مسئول اظهار کرد: از مجموع ۷۲ هزار تن گوشت قرمز تولید شده در ۳۳ واحد کشتارگاهی فعال استان بیش از ۵۰ درصد تولیدات فرآوری و توزیع شد، و مابقی بصورت خودمصرفی می باشد.
فللاحی گفت: این کشتارگاهها با رعایت استانداردها، نقشی کلیدی در عرضه گوشت سالم و با کیفیت به سفره مردم دارند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این میزان تولید، گامی مهم در جهت ارتقاء امنیت غذایی استان فارس و کاهش وابستگی به واردات محسوب میشود و برنامهریزیهای لازم برای حفظ و افزایش این روند در سال جاری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.