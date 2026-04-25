وقوع آتش‌سوزی در واحد مسکونی دو طبقه در شوش

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از مهار حریق یک منزل مسکونی دو طبقه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی شنبه ‌شب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲٠:۲۱ دقیقه امشب در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در خیابان شهید قربانی، بلافاصله ۲ اکیپ اطفای حریق و امداد و نجات از ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی، طبقه دوم این منزل مسکونی دوطبقه را فرا گرفته بود و دودگرفتگی شدید نیز در بخش‌هایی از ساختمان وجود داشت که با تلاش نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و عملیات تخلیه دود نیز انجام شد و از سرایت آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش با بیان اینکه علت وقوع دردست بررسی است، تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از مهار کامل آتش و ایمن‌سازی محل، ساعت ۲٠:۴۵دقیقه محل حادثه را ترک کردند.

