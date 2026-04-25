معاون ادارهکل راهداری استان خبر داد:
برآورد 2200 میلیارد ریالی خسارتهای مجتمعهای بینراهی و مراکز خدماتی زنجان در جنگ
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان گفت: در پی حملات متجاوزانه دشمنان در جنگ رمضان، خسارتهای گستردهای به چند مجتمع بینراهی و مراکز خدماتی استان وارد شده که میزان خسارتها 2200 میلیارد ریال برآورد شده است. ارزیابیهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سیده زهرا میرصدری افزود: برآورد اولیه خسارت به مجتمع بینراهی پاسارگاد حدود 700 میلیارد ریال است. در این مجتمع 40 درصد مجموعه تخریب شده و بخشهای مختلف شامل رستوران، 100 درصد خدمات خودرویی و فروشگاههای مجموعه دچار آسیب شده است. اما آسیب فروشگاهها به صورت جزئی بوده است.
وی ادامه داد: مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب ابهر نیز با برآورد 180 میلیارد ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و کارشناسیها در حال انجام است. در این مجتمع آسیب به نمازخانه، فروشگاه و مجتمع اصلی شامل شکستگی شیشههای پنجره نما و سقف کاذب رستوران گزارش شده و آلاچیقهای محوطه نزدیک به 50 درصد آسیب دیدهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان به آسیبدیدگی مرکز معاینه فنی صبا اشاره کرده و اظهار داشت: برآورد اولیه تخریبها در این مجموعه، 1300 میلیارد ریال اعلام شده است. جمعآوری و تکمیل اطلاعات مربوط به تخریبها انجام شده و تأمین اعتبار برای بازسازی در دست پیگیری است.
میرصدری تصریح کرد: با توجه به گستردگی خسارتهای وارد شده به برخی مجتمعهای بینراهی و مراکز خدماتی استان زنجان، بررسیهای کارشناسی و برنامهریزی برای ترمیم و بازسازی این مجموعهها در حال انجام است. این اقدامات با اولویت بازگشت به چرخه خدمترسانی این مجتمعها و مراکز به شهروندان اجرایی میشود.