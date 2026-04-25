استاندار آذربایجان شرقی:
با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت آذربایجان شرقی طی جنگ اخیر، هیچ کمبودی احساس نشد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست وبیناری استانداران با رییسجمهور گفت: به دلیل تعارض مصوبه تفویض اختیار در مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در هیات دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا، امکان ثبت سفارش وجود ندارد. از رییس جمهور محترم تقاضا داریم برای اصلاح مصوبه و روانسازی اجرای آن از طرف وزارتخانهها دستورات لازم صادر کند.
وی از مصوبه تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری به استانداران تقدیر کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم از این مصوبه به نحو احسن در جهت واردات سریع و تابآوری اقتصادی استفاده کنیم. لازم است، تعارضات موجود برطرف شود تا استانداران به حد کفایت از این مصوبه استفاده کنند.
وی با ارائه آماری از تهاجمات دشمن به آذربایجان شرقی اظهار کرد: یکی از استانهایی که بیشترین اصابتها را تحمل کرد، آذربایجان شرقی بود. استان ما ۸۷۶ بار مورد تهاجم قرار گرفت که طی آن ۲۷۲ نقطه و ۱۷ شهر مورد اصابت قرار گرفت و ۱۹۱ نفر شهید و ۲۲۰۰ نفر مجروح شدند.
سرمست به افزایش قابل توجه سفرهای مردم به استان اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه استان آذربایجان شرقی مکرر مورد تعرض قرار گرفت، جمعیت استان به لحاظ سفرها در دوران جنگ و تعطیلات نوروزی حدود چهل درصد افزایش یافت و علی رغم این افزایش جمعیت، با تدابیری که ناشی از تفویض اختیار بود، به نحوی تدبیر شد که احساس جنگ به بدنه جامعه منتقل نشود و کوچکترین کمبودی احساس نشود.
وی ادامه داد: ما در آذربایجان شرقی بیشترین استفاده را از تفویض اختیار و ظرفیتهای شورای تامین داشتیم و در کنار آن از ظرفیتهای مرزی و منطقه آزاد ارس برای مدیریت اقتصادی جامعه و تنظیم بازار بهره بردیم.
استاندار آذربایجان شرقی به حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: علاوه بر حمایتهای دولتی، ما برای استفاده از ظرفیتهای مردمی برای پشتیبانی از جنگ و بازسازی و جبران خسارات برنامهریزی کردهایم. در این راستا، ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ را با مشورت امام جمعه محترم تشکیل دادهایم.
وی به آغاز برنامههای بازسازی فرودگاه، جادهها، واحدهای صنعتی و مسکونی اشاره کرد و گفت: ما از همان دوران جنگ چهل روزه، جلسات بازسازی واحدهای صنعتی از جمله بلبرینگسازی را شروع کردهایم و برای جبران خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و صنعتی برنامهریزی کردهایم. از دولت محترم تقاضا داریم برای تسریع در بازسازی فرودگاه، جادهها، واحدهای صنعتی و مسکونی با تامین اعتبارات لازم حمایت نماید.