به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت هفته کار و کارگر، افزود: در این راستا جلسات کمیته فنی تشکیل شده و در فرایند 2 مرحله، مجموعاً 822 نفر تأیید و به تأمین اجتماعی معرفی شدند. در نخستین جلسه کمیته فنی که در تاریخ 18 فروردین ماه سال جاری برگزار شد 7 بنگاه با 359 کارگر و در دومین جلسه این کمیته که در تاریخ 31 فروردین ماه برگزار شد 4 بنگاه با 463 کارگر مورد تصویب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در شرایط عادی کارگر پس از بیکاری غیرارادی ظرف مدت 30 روز باید خود را به اداره کار معرفی کرده و درخواست بیمه بیکاری را ارائه دهد. اما در شرایط جنگی و بر اساس شیوه‌نامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، کارگران واحدهای آسیب‌دیده بدون نیاز به مراجعه فردی، به صورت دسته جمعی از سوی کارفرما به اداره کار معرفی می‌شوند و مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌گردند.

رسیدگی به وضعیت کارگران واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در سریع‌ترین زمان ممکن

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اسفند ماه سال گذشته به ریاست استاندار اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اداره‌کل تأمین اجتماعی استان مرکزی مکلف شدند خارج از چارچوب اداری و در سریع‌ترین زمان ممکن، رسیدگی به وضعیت کارگران واحدهای آسیب‌دیده از شرایط جنگی را در دستور کار قرار دهند.

احمدی به هفته کارگر که در بازه زمانی 5 تا 11 اردیبهشت ماه جای گرفته و روز جهانی کارگر با شعار «برخیز و بکوش ایران، هنگام کار است» اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 200 برنامه در هفته کار وکارگر استان مرکزی اجرایی خواهد شد. غبارروبی مزار مطهر شهدا، نشست صمیمانه با استاندار، بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی و واحدهای تولیدی و اجرای طرح «یادمان ۱۶۸ کوچه میناب» با محوریت محله‌های کارگری، از جمله این برنامه‌ها است.

وی بیان داشت: رسیدگی به 8944 دادخواست در هیئت‌های تشخیص روابط کار، صدور 7216 دادنامه با میانگین رسیدگی 25 روز، کاهش میانگین رسیدگی از 45 روز به 25 روز در مرکز استان، صدور 21 درصد آراء به صورت سازشی، تأسیس 9 انجمن صنفی کارفرمایی، 3 انجمن کارگری، 10 شورای اسلامی کار، پرداخت 1970 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال برای 1870 نفر، بخشی از عملکرد سال 1404 استان مرکزی در حوزه کارگری است.

حدود 90 درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش خدمات اداره کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شاخص جمعیت استان که تحت پوشش خدمات این مجموعه قرار دارند اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: حدود 90 درصد جمعیت این استان تحت پوشش خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند. این میزان جمعیت مجموع افراد زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، افراد زیرمجموعه صندوق بیمه روستائیان و عشایر و همچنین افراد زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود.

انتهای پیام/