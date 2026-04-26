قطعی ۶۰ روزه اینترنت در کشور/ کافینتها قربانیان خاموش بحران اتصال
در پی تشدید اختلال و قطعیهای مکرر اینترنت در کشور، کافینتها بهعنوان یکی از مشاغل وابسته به خدمات آنلاین، با کاهش شدید درآمد و از دست رفتن مشتریان مواجه شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با قطعی دو ماهه اینترنت در کشور، صاحبان کافینتها با کاهش شدید درآمد، بیاعتمادی مشتریان و زیانهای جبرانناپذیر روبهرو شدهاند.
فعالان این صنف میگویند: در نبود اینترنت، عملاً چراغ کسبوکارشان خاموش میشود و هیچ نهاد حمایتی پاسخگو نیست.
صاحبان این کسبوکارها می افزایند: تداوم این وضعیت، ادامه فعالیتشان را در بسیاری از مناطق کشور با مخاطره جدی روبهرو کرده است.
با توجه به اینکه، فعالیت اصلی کافینتها بر پایه ارائه خدمات متصل به شبکه جهانی اینترنت بنا شده، از ثبتنامهای آنلاین و پرداختهای الکترونیک تا امور اداری، آموزشی و حتی بازیهای آنلاین. بنابراین، هرگونه قطعی گسترده یا کندی شدید سرعت عملاً به تعطیلی موقت یا دائم کسبوکار آنها منجر میشود.
طبق برآورد صنفی، در هر ساعت قطعی اینترنت، یک کافینت متوسط در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خسارت مستقیم مالی متحمل میشود، که شامل از دست رفتن مشتری، توقف چاپ سفارشهای آنلاین و هزینههای جبران تأخیر است.
در شهرهای کوچکتر، اثر غیرمستقیم این قطعیها نیز محسوس است؛ چرا که کافینتها در بسیاری مناطق نقش واسطه برای خدمات دولتی و بانکی دارند. با قطع اینترنت، مردم برای کارهایی چون ثبت یارانه، احراز هویت، یا پرداخت قبوض دچار مشکل میشوند و اعتماد عمومی نسبت به کافینتها کاهش مییابد.
علاوه بر ضرر مالی، آسیب روانی و بیاعتمادی مشتریان نیز یکی از پیامدهای جدی این وضعیت است. صاحبان کافینتها مجبورند هزینههای برق، اجاره و نگهداری سیستمها را بدون درآمد قابلقبول بپردازند، در حالی که هیچ سازوکار حمایتی مشخص از سوی نهادهای ذیربط برای جبران خسارت تعریف نشده است.
قطعی اینترنت، نفس کافینتها را بریده است
امیر سیفی صاحب یک کافینت در ارومیه، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: در روزهایی که اینترنت قطع است، عملاً درآمد ما به صفر میرسد. مردم برای ثبتنام یارانه، پرداخت قبوض یا کارهای بانکی میآیند، اما فقط میگوییم اینترنت قطع است. گاهی ساعتها منتظر میمانند و در نهایت ناراضی میروند. هر روز قطعی اینترنت ضرر مستقیم از جیب ما است.
میترا طیاری، مدیر یک کافینت در مهاباد، در گفت و گو با ایلنا به آسیبهای مالی قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: ما هزینه اجاره، برق، سیستمها و پرسنل را باید پرداخت کنیم حتی اگر هیچ مشتری نداشته باشیم. یک روز قطعی میتواند نزدیک به یک میلیون تومان ضرر داشته باشد. بدتر از آن، بیاعتماد شدن مشتریان است که دیگر کارشان را به ما نمیسپارند.
رضا حیدری، فعال صنف کافینت در نقده، نیز از جنبه خدمات عمومی به مشکل اشاره کرد و افزود: کافینتها در شهرهای کوچک مثل ما، دست راست مردم برای کارهای دولتی هستند. وقتی اینترنت قطع میشود، ثبتنام دانشآموزان، درخواست بیمه یا حتی پرداخت قبض ممکن نیست. این یعنی هم ما زیان میبینیم، هم مردم گرفتار میشوند.
مهراب عالمی، صاحب کافینتی در ارومیه، به آسیب روانی قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: قطعیهای پیدرپی باعث شده دائم در استرس باشیم. مشتری عصبانی میشود، ما شرمنده میشویم و حس بیثباتی همیشه همراهمان است. بدون اینترنت، کافینت فقط یک اتاق پر از کامپیوترهای خاموش است.
صاحبان کافینتها معتقدند: زیان ناشی از قطعیهای مکرر اینترنت فراتر از خسارت مالی است, این وضعیت باعث از بین رفتن اعتماد عمومی، رکود در خدمات شهری و فرسودگی روانی در میان فعالان صنف شده است. آنان خواستار ایجاد سازوکار جبران خسارت و اطلاعرسانی شفاف درباره اختلالها هستند، تا بتوانند در فضای پایدار و قابل پیشبینی به ارائه خدمت ادامه دهند.