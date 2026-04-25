به گزارش ایلنا، احداث نخستین کتابخانه مستقل چهارطبقه در شرق شیراز در بلوار جانبازان، با هدف ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و پاسخ‌گویی به نیاز اهالی این منطقه به فضاهای استاندارد مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی انجام شده و به‌عنوان پروژه‌ای شاخص در کارنامه مدیریت شهری منطقه ۱۱ مطرح است.

رئیس شورای اسلامی شهر و ناظر در شهرداری منطقه ۱۱ شیراز، با اشاره به تکمیل پروژه‌های جدید فرهنگی در این منطقه اظهار داشت: ما همکاری‌هایمان با همه دستگاه‌ها دائماً برقرار است؛ کارهای مشترک فرهنگی و غیرفرهنگی انجام می‌دهیم و در حوزه فرهنگ، به‌ویژه در بخش کتاب و کتاب‌خوانی، با مسئولان امور کتابخانه‌ها، ارشاد، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها ارتباطات بسیار خوب و مؤثری داریم.

سید ابراهیم حسینی، افزود: فارغ از نیم‌درصدی که شهرداری‌ها موظف به پرداخت آن هستند، دایره فعالیت‌های شهرداری در حوزه فرهنگی را گسترده‌تر تعریف کرده‌ایم و اقدامات خود را به این تکلیف قانونی محدود نکرده‌ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سوابق شهرداری در ساخت فضاهای فرهنگی یادآور شد: شهرداری شیراز پیش از این سه کتابخانه در شمال‌غرب، مرکز و جنوب شهر احداث و افتتاح کرده است که این کتابخانه‌ها با اختصاص بخشی از مجموعه فرهنگسراها ایجاد شدند.

حسینی درباره ویژگی متمایز کتابخانه جدید در بلوار جانبازان توضیح داد: ویژگی خاص این مجموعه آن است که کل ساختمان در چهار طبقه به‌طور کامل به‌عنوان کتابخانه فعال خواهد بود.

به گفته وی، قرار گرفتن این پروژه در شرق شهر پاسخ به یک نیاز جدی بوده است، چراکه در این محدوده، شهروندان و خانواده‌ها از نبود کتابخانه و قرائت‌خانه مناسب رنج می‌بردند. او افزود: زمانی که در جمع دانش‌آموزان اعلام شد در بلوار جانبازان کتابخانه‌ای در حال ساخت است، با استقبال و خرسندی آن‌ها مواجه شدیم؛ دانش‌آموزانی که فضای مناسب برای مطالعه ندارند، با آگاهی از ساخت چنین مجموعه‌ای متوجه شدند یکی از نیازهای جدی آن‌ها در حال برطرف‌شدن است و همین موضوع اهمیت پروژه را نشان می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر با تأکید بر اینکه فعالان فرهنگی، نهادهای مرتبط با کتابخانه‌ها، ارشاد، آموزش و پرورش و دانشگاهیان از اهمیت این اقدام آگاه هستند گفت: نخست آن‌که این پروژه یک کتابخانه کاملاً مستقل و چهارطبقه است که همه فضاهای آن به کتاب، کتاب‌خوانی و امور فرهنگی اختصاص یافته است؛ دوم آن‌که در حوزه جنوب‌شرقی شهر قرار دارد و این موضوع رضایتمندی گسترده شهروندان را به همراه خواهد داشت.

وی این پروژه را در کارنامه شهرداری «بی‌نظیر» توصیف کرد و گفت: تاکنون شهرداری چنین فضایی را با این کاربری و در این مقیاس احداث نکرده است؛ از این رو این پروژه را بی‌نظیر می‌دانم.

کتابخانه‌ای استاندارد با طراحی کاملاً مستقل

شهردار منطقه ۱۱ شیراز، با اشاره به روند اجرای پروژه کتابخانه جدید در این منطقه اظهار کرد: این کتابخانه در زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع احداث شده و زیربنای آن نیز حدود ۱۷۰۰ مترمربع در چهار طبقه است.

سید عباس هاشمی‌نژاد، افزود: عملیات عمرانی این پروژه به‌طور کامل پایان یافته و برنامه‌ریزی شده است که مراسم افتتاح و آغاز بهره‌برداری آن به‌صورت همزمان انجام شود.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه این مجموعه با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی فارس ایجاد شده است، گفت: ساخت ساختمان کتابخانه توسط شهرداری انجام شده و شهرداری در حوزه تجهیز نیز در مواردی همچون فضا‌سازی داخلی، میز و صندلی و سایر تجهیزات موردنیاز مشارکت داشته است.

وی ادامه داد: این مجموعه یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی منطقه ۱۱ و دارای ظرفیت مؤثر در گسترش فعالیت‌های فرهنگی و توسعه فرهنگ کتابخوانی است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به ویژگی‌های کتابخانه تصریح کرد: این مجموعه به‌صورت یک ساختمان کاملاً مستقل طراحی شده و همه فضاهای آن به فعالیت‌های مرتبط با کتاب، مطالعه و امور فرهنگی اختصاص دارد.

وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان حوزه کتابخانه‌های عمومی، این مجموعه از نظر استانداردهای فنی و فرهنگی یکی از استانداردترین کتابخانه‌های شهر شیراز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه ۱۱ گفت: این منطقه با وسعتی حدود ۱۲۰۰ هکتار از مناطق مهم شیراز است و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در آن یکی از اولویت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود.

به گفته هاشمی‌نژاد، پس از برگزاری آیین افتتاح، این کتابخانه در اختیار شهروندان، دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به مطالعه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/