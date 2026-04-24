به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز محمودی افزود: در پی رصد اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان پارس‌آباد مغان مبنی بر اینکه 4 نفر از کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان تخلف مالی انجام داده‌اند، بررسی موضوع در دستور کار قرار مأموران پلیس گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، هر 4 نفر اختلاس‌گر را شناسایی و دستگیر کردند. اختلاس‌گران در بازجویی‌های پلیس به اختلاس 250 میلیارد ریالی اعتراف کردند و برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

