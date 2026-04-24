یک نفر در ساوه بر اثر ریزش آوار جان باخت

به گزارش ایلنا، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه در این باره گفت: به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی مبنی بر محبوس شدن فرد زیر آوار طی ظهر امروز، اکیپ تخصصی امداد ایستگاه مرکز به همراه ۶ آتش نشان و دیگر عوامل مدیریتی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش پاد محمدرضا برزگر افزود: آتش نشانان در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و با بررسی وضعیت و مشخص شدن محل فرد ، به مدت ۲ ساعت شروع به عملیات آوار برداری کردند.

وی اضافه کرد: متاسفانه فرد محبوس فوت شده بود و آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی نسبت به خارج کردن فرد اقدام و پس از تحویل صحنه به عوامل انتظامی به ایستگاه خود بازگشتند.

روستای قلعه عبدالله خان در بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع شده است.