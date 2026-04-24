یک نفر در ساوه بر اثر ریزش آوار جان باخت
ریزش آوار یک منزل در روستای قلعه عبدالله خان از توابع شهرستان ساوه جان یک روستایی را گرفت.
به گزارش ایلنا، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه در این باره گفت: به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی مبنی بر محبوس شدن فرد زیر آوار طی ظهر امروز، اکیپ تخصصی امداد ایستگاه مرکز به همراه ۶ آتش نشان و دیگر عوامل مدیریتی به محل حادثه اعزام شدند.
آتش پاد محمدرضا برزگر افزود: آتش نشانان در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و با بررسی وضعیت و مشخص شدن محل فرد ، به مدت ۲ ساعت شروع به عملیات آوار برداری کردند.
وی اضافه کرد: متاسفانه فرد محبوس فوت شده بود و آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی نسبت به خارج کردن فرد اقدام و پس از تحویل صحنه به عوامل انتظامی به ایستگاه خود بازگشتند.
روستای قلعه عبدالله خان در بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع شده است.