کاهش ۸ درصدی تلفات و ۲۱ درصدی تصادفات جرحی در شیراز طی سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، به گفته محمد فرخ‌زاده، در این دوره، تصادفات منجر به فوت ۸ درصد و حوادث جرحی ۲۱ درصد کاهش یافته است.

فرخ‌زاده تأکید کرد: این دستاورد نتیجه اجرای برنامه‌های کارشناسی‌شده در حوزه ایمنی و مدیریت ترافیک شهری بوده است.

معاون شهردار شیراز بیان داشت: محور اصلی اقدامات سال گذشته، شناسایی دقیق و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، انجام اصلاحات هندسی در معابر، سامان‌دهی دورگردها، نصب سرعت‌کاه‌ها و ارتقای استانداردهای ایمنی تردد در مسیرهای پرتردد بوده است.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های ایمن‌سازی اعلام کرد: مجموعه مدیریت شهری، کاهش حوادث و افزایش کیفیت عبور و مرور را یکی از اولویت‌های راهبردی سال جاری نیز قرار داده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: طرح‌های جدید ایمنی بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای و نتایج پایش مستمر شبکه معابر اجرا خواهد شد.

