معاون شهردار شیراز خبرداد؛
کاهش ۸ درصدی تلفات و ۲۱ درصدی تصادفات جرحی در شیراز طی سال ۱۴۰۴
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی ترافیک شهری، از کاهش معنادار تصادفات درونشهری طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفته محمد فرخزاده، در این دوره، تصادفات منجر به فوت ۸ درصد و حوادث جرحی ۲۱ درصد کاهش یافته است.
فرخزاده تأکید کرد: این دستاورد نتیجه اجرای برنامههای کارشناسیشده در حوزه ایمنی و مدیریت ترافیک شهری بوده است.
معاون شهردار شیراز بیان داشت: محور اصلی اقدامات سال گذشته، شناسایی دقیق و اصلاح نقاط حادثهخیز، انجام اصلاحات هندسی در معابر، ساماندهی دورگردها، نصب سرعتکاهها و ارتقای استانداردهای ایمنی تردد در مسیرهای پرتردد بوده است.
وی با اشاره به تداوم برنامههای ایمنسازی اعلام کرد: مجموعه مدیریت شهری، کاهش حوادث و افزایش کیفیت عبور و مرور را یکی از اولویتهای راهبردی سال جاری نیز قرار داده است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: طرحهای جدید ایمنی بر اساس ارزیابیهای دورهای و نتایج پایش مستمر شبکه معابر اجرا خواهد شد.