به گزارش ایلنا، پروژه پارک ملل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری و شهری ساری، با بهره‌مندی از ظرفیت رودخانه‌ای که از دل شهر عبور می‌کند، در سال‌های اخیر رها شده بود، مورد توجه ویژه دکتر زمانی قرار گرفته است. پیش‌تر با پیگیری‌های مستمر ایشان و دعوت از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ساری و بازدید میدانی وزیر از این پروژه، دستور تأمین اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پارک ملل صادر شد که بر اساس آن، فاز نخست پروژه با انتخاب پیمانکار و تخصیص اعتبارات اولیه وارد اجرایی شد.

فرماندار مرکز استان در حاشیه این بازدید با قدردانی از پیگیری‌های دکتر زمانی، تأکید کرد: دکتر زمانی با تزریق این اعتبار، کار بسیار بزرگی برای ساری انجام داد. اکنون شهرداری ساری، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل میراث فرهنگی باید با جدیت پای کار باشند تا با پیگیری و هماهنگی مستمر، این پروژه بزرگ هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

در ادامه بازدید، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، شهردار ساری و رئیس شورای اسلامی شهر هر یک گزارشی از روند اجرایی، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌ِرو در فاز دوم پروژه ارائه کردند.

دکتر زمانی در این بازدید ضمن تأکید بر ضروت تسریع در روند اجرای پارک ملل گفت: با پیگیری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتبارات بعدی این پروژه نیز به‌زودی واریز خواهد شد و باید با انتخاب به‌موقع پیمانکار، فاز بعدی پروژه با سرعت بیشتری اجرایی شود. انتظار می‌رود مجموعه شهرداری با تمام توان پای کار باشد تا این پروژه که حیات‌بخش مرکز استان است، با پیگیری‌های ویژه به سرانجام برسد.

در پایان این بازدید، دکتر زمانی و فرماندار ساری نکات و تأکیدات لازم را به دستگاه‌های ذیربط پروژه، از جمله شهرداری، آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی، ابلاغ کردند تا با هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی، موانع احتمالی در مسیر پیشرفت طرح برطرف و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از فازهای مختلف پارک ملل فراهم شود.

