۲۴۰ واحد تولیدی- صنعتی و 7 هزار واحد مسکونی و تجاری در آذربایجان شرقی آسیب دیدند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در کنار ارگ تاریخی تبریز در گفت و گو با خبرنگاران خارجی با بیان اینکه در این جنگ‌۱۰۰ واحد مسکونی و تجاری کاملا تخریب شدند، افزود: بازسازی کامل واحدهای مسکونی در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با تشریح جنایات تجاوزگران در ۴۰ روز جنگ ، اظهار کرد: ۱۹۱ نفر از شهروندان این استان در این جنگ جان خود را از دست دادند که تقریبا یک سوم از این تعداد، غیرنظامیان، کودکان، معلمان و دانش آموزان بودند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به ارگ تاریخی تبریز به عنوان سمبل مقاومت مردم این سرزمین، گفت: این اثر راوی مصوری از تاریخ مقاومت این جغرافیا و سندی از روح وطن دوستی، از جان گذشتگی و ایستادگی ایرانیان بر حفظ این آب و خاک است.

محمدزاده، ادامه داد: تبریز جز پنج شهر اول ایران بود که در طول جنگ به طور مستمر مورد تجاور و حمله وحشیانه دشمن قرار گرفت.

وی یادآور شد: دشمن تصور می‌کرد با حمله‌ای، سیستم اجتماعی ایران از هم فرو می‌پاشد و کار راحتی را در تصرف و تحمیل اراده خود در پیش خواهد داشت اما بلافاصله با سد اتحاد، انسجام و مقاومت ملی مردم روبرو شد و در دستیایی به اهدافی که تصور می‌کرد ظرف چند روز می‌تواند محقق کند، بعد از ۴۰ روز ناکام ماند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اذربایجان شرقی با تاکید بر هویت ملی و حس وطن دوستی ایرانیان گفت: اگر وقایع پیرامون جنگ‌های دهه های اخیر و مهاجرت‌هایی که در پس آن رخ می‌دهد را مطالعه کنید می‌بینید ایرانیان تنها مردمانی هستند که با وقوع جنگ نه تنها کشورشان را ترک نکردند بلکه گذرگاه‌های مرزی در استقبال از ایرانیانی بودند که قصد بازگشت به کشورشان را داشتند.

محمدزاده، افزود: تمام اقوام، ادیان و مذاهب قبل از هر تفاوت در دین، مذهب، قومیت و اندیشه ای خود را ایرانی می دانند که در مقابله با بیگانگان با یکپارچگی در دفاع از وطن می‌ایستند.

وی اظهار کرد: این هویتی است که ریشه در تاریخ و تمدن چندین هزار ساله این آب و خاک دارد و یکی از دلایل اشتباه محاسباتی دشمن در ورود به این جنگ را عدم آشنایی دشمن با این تاریخ و فرهنگ غنی ایران دانست‌.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: دشمن با هدف قرار دادن واحدهای صنعتی و با آسیب زدن به تولید و اشتغال، در پی برهم زدن آرامش و جریان زندگی عادی مردم و تاب‌آوری جامعه بود.

محمدزاده، ادامه داد: تعداد زیادی از نیروی انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده از جنگ بیکار شده اند.

