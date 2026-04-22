۲ هزار متر تور دامی غیرمجاز در سنقر و کلیایی امحا شد

به گزارش ایلنا، حسن امیری رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر و کلیایی، با اشاره به جزئیات این عملیات، اظهار داشت: امحای بیش از ۲ هزار متر تور دامی در انواع مختلف، نقطه عطفی در مبارزه با صید غیرمجاز در این منطقه است.

وی افزود: این حجم از تورها که به صورت پراکنده در زیستگاه‌های حیاتی پهن شده بودند، تهدیدی جدی برای بقای گونه‌های جانوری محسوب می‌شدند.

امیری با تأکید بر نقش کلیدی قوه قضاییه در این فرآیند گفت: دستور مقام قضایی مبنی بر امحای فوری این نوع ادوات، نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد قاطع با متخلفان است و با متخلفان بدون مماشانت برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: مناطق و زیستگاه های تحت مدیریت به صورت شبانه روز توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پایش و کنترل می‌شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برابر ضوابط و مقررات زیست محیطی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر وکلیایی از دوستداران محیط زیست و حیات وحش خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موارد را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا تماس با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان اطلاع دهند.

