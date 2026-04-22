خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ هزار متر تور دامی غیرمجاز در سنقر و کلیایی امحا شد

کد خبر : 1776799
لینک کوتاه کپی شد.

در اقدامی قاطعانه و در راستای صیانت از منابع طبیعی و حیات وحش شهرستان سنقر و کلیایی، بیش از ۲ هزار متر تور دامی کشف شده از صیادان غیرمجاز، با نظارت مستقیم و دستور مقام قضایی شهرستان، امحا شد.

به گزارش ایلنا، حسن امیری  رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر و کلیایی، با اشاره به جزئیات این عملیات، اظهار داشت: امحای بیش از ۲ هزار متر تور دامی در انواع مختلف، نقطه عطفی در مبارزه با صید غیرمجاز در این منطقه است.

وی افزود: این حجم از تورها که به صورت پراکنده در زیستگاه‌های حیاتی پهن شده بودند، تهدیدی جدی برای بقای گونه‌های جانوری محسوب می‌شدند.

امیری با تأکید بر نقش کلیدی قوه قضاییه در این فرآیند گفت: دستور مقام قضایی مبنی بر امحای فوری این نوع ادوات، نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد قاطع با متخلفان است و با متخلفان بدون مماشانت برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: مناطق و زیستگاه های تحت مدیریت به صورت شبانه روز توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پایش و کنترل می‌شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برابر ضوابط و مقررات زیست محیطی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر وکلیایی از دوستداران محیط زیست و حیات وحش خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موارد را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا تماس با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید