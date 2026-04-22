رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:
2 کشته و 4 مصدوم؛ دستاورد حادثه رانندگی محور بیرجند به سربیشه
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: تصادف بین 2 دستگاه سواری سمند و دنا و یک دستگاه کامیونت ایسوز در کیلومتر 6 محور مواصلاتی بیرجند به سربیشه محدوده دانشگاه شوکتآباد بیرجند 2 کشته و 4 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: ساعت 13:53 امروز وقوع حادثه رانندگی در محور مواصلاتی بیرجند به سربیشه محدوده دانشگاه شوکتآباد بیرجند، به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران پلیس راه و همچنین نیروهای امدادی به محل وقوع این حادثه اعزام شدند.
وی به چگونگی وقوع حادثه رانندگی مذکور اشاره کرده و ادامه داد: مأموران پلیس راه با حضور در محل وقوع این حادثه متوجه شدند 2 دستگاه سواری سمند و دنا و یک دستگاه کامیون ایسوز با یکدیگر برخورد کردهاند. متأسفانه بر اثر وقوع این حادثه رانندگی 2 نفر جان خود را از دست دادهاند و 4 نفر مصدوم شدهاند.
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است. رانندگان و کاربران جادهای باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بیمورد پرهیز کنند تا از این مسیر دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.