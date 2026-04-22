به گزارش ایلنا، در هفتاد و چهارمین جهش عمرانی کلان‌شهر شیراز که با حضور مقامات استانی و شهری برگزار شد، نردبان مدرن ۵۶ متری که قابلیت عملیات در ارتفاعات بالا را داراست، وارد چرخه خدماتی سازمان آتش‌نشانی شد.

این نردبان با برخورداری از استانداردهای روز دنیا، امکان اطفای حریق و نجات محبوس‌شدگان در برج‌ها و سازه‌های بلند جنوب ایران را فراهم می‌کند.

همزمان، ایستگاه شماره ۲۵ نیز با هدف پوشش‌دهی بهتر مناطق شهری و کاهش ترافیک عملیاتی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

شهردار شیراز، در آیین رونمایی از بلندترین نردبان نجات جنوب کشور و افتتاح بیست و پنجمین ایستگاه آتش‌نشانی که در هفتاد و چهارمین مرحله از جهش عمرانی کلانشهر شیراز رقم خورد، از نوسازی بی‌سابقه ناوگان ایمنی این شهر خبر داد.

محمدحسن اسدی،تأکید کرد: خرید تجهیزات پیشرفته با اعتبار میلیاردی، پاسخی به رشد عمودی شهر و ضرورت حفاظت از جان شهروندان در ساختمان‌های بلندمرتبه است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: این کلان‌شهر با بهره‌برداری از نردبان ۵۶ متری اطفای حریق، اکنون به تکنولوژی نجات در ارتفاعات بالای ۱۸ طبقه مجهز شده است.

اسدی در این مراسم که با حضور اعضای شورای اسلاگی شهر برگزار شد، تصریح کرد که این آیین نمادی از تحقق وعده‌های مدیریت شهری در حوزه شیراز، شهر ایمن است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های اطفای حریق در سازه‌های بلند گفت: با توجه به گسترش آپارتمان‌نشینی و ساخت برج‌های مسکونی در شیراز، تأمین نردبان‌های هیدرولیکی با ارتفاع بالا یک انتخاب نبود، بلکه یک ضرورت حیاتی بود که امروز با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شد.

شهردار شیراز با تمجید از عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی افزود: هدف ما رسیدن به استانداردهای جهانی در زمان رسیدن به محل حادثه است. افتتاح ایستگاه شماره ۲۵ در یکی از نقاط استراتژیک شهر، گره‌گشای بسیاری از عملیات‌های امدادی در مناطق پرترافیک و حساس خواهد بود.

در ادامه این مراسم، محمدتقی تذروی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر به بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی حوزه ایمنی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و مسعود زارعی رئیس کمیسیون سلامت. محیط زیست و خدمات شهری نیز این اقدامات را بخشی از جهش عمرانی و تجهیزاتی شهرداری شیراز برشمرد که بر اساس طرح جامع ایمنی ۵ ساله تدوین شده است.

تخصیص بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی برای ارتقای ایمنی شیراز

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، نیز از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری به حوزه ایمنی و خدمات شهری خبر داد.

محمدتقی تذروی،تأکید کرد: این هزینه‌های کلان با هدف آمادگی صددرصدی در برابر حوادث ناگوار و تأمین رفاه شهروندان انجام شده است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سختی‌های تأمین منابع مالی گفت: کسب درآمد برای اداره کلان‌شهری مثل شیراز بسیار دشوار است، اما با این وجود، شورای ۱۳ نفره ما با نگاهی آینده‌محور، بودجه را مدیریت می‌کند. ما در سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری را صرفا به حوزه‌هایی اختصاص داده‌ایم که به امنیت و خدمات مورد نیاز مردم مربوط می‌شود.

تذروی در ادامه با تأکید بر آمادگی شهر در برابر بحران‌ها افزود: ما برای حتی یک درصد احتمال وقوع حادثه ناگوار، هزینه‌های میلیاردی انجام می‌دهیم تا غافلگیر نشویم. تجهیزاتی مثل این نردبان بلندمرتبه، پاسخی به مطالبات مردم و نیازی است که در دل شهر احساس می‌شد. بودجه شهرداری متعلق به مردم است و وظیفه ماست که آن را در مسیر ایمن‌سازی زندگی آن‌ها خرج کنیم.

وی همچنین به پایداری بودجه شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: درآمدهای ما متکی به فروش نفت نیست که با تغییرات جهانی نوسان کند؛ بلکه این منابع با تلاش شبانه‌روزی مجموعه شهرداری تأمین شده تا پروژه‌هایی نظیر ساخت ایستگاه‌های جدید و خرید تجهیزات مدرن اطفای حریق بدون وقفه ادامه یابد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، بر ایستادگی مردم در برابر دشمنان تأکید کرد.

تحقق جهش ایمنی در شیراز با اجرای طرح جامع

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا نیز، این دوره از مدیریت شهری را از نظر حجم اقدامات عمرانی و ایمنی کم‌نظیر خواند و اعلام کرد که بر اساس طرح جامع ایمنی ۵ ساله، تمام زیرساخت‌های آتش‌نشانی شیراز در حال جهش و به‌روزرسانی است.

مسعود زارعی اعلام کرد: این پروژه‌ها بر اساس طرح جامع ایمنی ۵ ساله و با هدف ارتقای جایگاه کلان‌شهری شیراز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

زارعی همچنین در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه شهرداری، اظهار داشت: در این دوره مدیریت شهری، شاهد اقداماتی هستیم که در تمام زمینه‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات شهری و ایمنی، اگر نگوییم بی‌نظیر، قطعا کم‌نظیر است. تلاش ما بر این بوده که رشد متوازن و فزاینده‌ای را در تمام مولفه‌های شهری شاهد باشیم.

وی با اشاره به ورود بلندترین نردبان نجات جنوب کشور به ناوگان شیراز افزود: این تجهیزات مدرن که امروز شاهد آن هستید، تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش ضریب ایمنی شهر در سال‌های آینده خواهد داشت. سازمان آتش‌نشانی اکنون در یک دوره جهش قرار دارد که نتیجه آن مستقیم به امنیت مردم پیوند خورده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا، طرح جامع ایمنی کلان‌شهر شیراز را نقشه راه این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این طرح که به تصویب رسیده، یک برنامه ۵ ساله است که هر دو سال یک‌بار مورد پایش و بازنگری قرار می‌گیرد. خوشبختانه با همت همکاران ما در سازمان آتش‌نشانی، امروز شاهد عمل به تکالیفی هستیم که بر عهده ما گذاشته شده بود تا شیراز در حد و اندازه جایگاه واقعی‌اش رشد کند.

ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در جنوب شیراز با افتتاح ایستگاه ۲۵ آتش‌نشانی

حسین تدینی‌نژاد شهردار منطقه ۵ شیراز نیز در این مراسم از بهره‌برداری ایستگاه شماره ۲۵ آتش‌نشانی و استقرار بلندترین نردبان اطفای حریق جنوب کشور به ارتفاع ۵۶ متر در این منطقه خبر داد.

وی تأکید کرد که این پروژه با هدف کاهش زمان طلایی امدادرسانی و پوشش ساختمان‌های بلندمرتبه در پهنه جنوبی و مرکزی شیراز به مرحله اجرا رسیده است.

تدینی‌نژاد اظهار داشت: منطقه ۵ شیراز به دلیل بافت خاص و گسترش آپارتمان‌نشینی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی بود. امروز با حمایت شهردار محترم شیراز و شورای شهر، ایستگاه ۲۵ نه تنها به عنوان یک مرکز عملیاتی جدید، بلکه به عنوان پایگاه استقرار پیشرفته‌ترین تجهیزات امدادی شروع به کار کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های نردبان ۵۶ متری رونمایی شده افزود: این تجهیزات مدرن که برای اولین بار با این مشخصات در جنوب کشور به کار گرفته می‌شود، ضریب ایمنی شهروندان در سازه‌های مرتفع منطقه را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. ما در شهرداری منطقه ۵، تمامی تمهیدات لازم را برای جانمایی و دسترسی سریع این تجهیزات به شریان‌های اصلی شهر پیش‌بینی کرده‌ایم.

شهردار منطقه ۵ شیراز خاطرنشان کرد که توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی بخشی از سند تحول خدمات شهری در این منطقه است.

وی تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در کنار پروژه‌های عمرانی، پیوست‌های ایمنی را نیز با دقت اجرا کنیم تا شهروندان در محیطی با حداقل ریسک حادثه زندگی کنند.

خاطرنشان می‌شود، نردبان ۵۶ متری رونمایی شده، مجهز به آخرین استانداردهای اروپاست که قابلیت عملیات همزمان نجات و اطفای حریق را داراست. همچنین ایستگاه شماره ۲۵ با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و خودروهای عملیاتی سنگین، پوشش ایمنی مناطق جنوب و غرب شیراز را تقویت می‌کند.

