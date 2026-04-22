به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست صبح امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در دومین بازدید خود از کارخانه بلبرینگ‌ سازی تبریز که با همراهی معاون وزیر اقتصاد و دارائی انجام گرفت، با حضور در میان کارگران، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این واحد صنعتی و دغدغه ‌های نیروی کار آن قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با اشاره به خسارات وارده به این مجموعه اظهار داشت: در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، کارخانه بلبرینگ ‌سازی تبریز دچار آسیب کلی شده است، به‌گونه‌ای که نیازمند تدوین و اجرای یک طرح کامل بازسازی و نوسازی است.

وی با تاکید بر برآورد خسارت این مجموعه، افزود: در گام اول ضروری است طرح بازسازی و نوسازی شرکت بلرینگ سازی از طرف سرمایه گذار ارائه شود و در صورتی که در توان وی نباشد از حمایت دولت و ظرفیت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی بهره گرفته شود.

سرمست با تأکید بر اولویت حفظ نیروی انسانی، افزود: مهم‌ ترین دغدغه ما سلامت کارگران و مهندسان و همچنین تأمین امنیت شغلی آنان است. در همین راستا، جلساتی با نمایندگان مجلس و دستگاه ‌های اجرایی برگزار شده و پیگیری‌ ها برای بازگشت این مجموعه به چرخه تولید ادامه دارد.

وی با اشاره به راهکارهای کوتاه ‌مدت برای حمایت از کارگران گفت: در شرایط فعلی سه مسیر پیش ‌بینی شده است؛ تسریع در روند بازنشستگی برای کارگرانی که واجد شرایط هستند، جذب نیروهای متخصص و آموزش ‌دیده در واحدهای صنعتی همجوار و همگن، و استفاده از مزایای بیمه بیکاری برای افرادی که امکان ادامه فعالیت یا جذب در سایر واحدها را ندارند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: رایزنی ‌هایی با واحدهای صنعتی دیگر در حال انجام است تا حداکثر استفاده از توان و مهارت کارگران این مجموعه صورت گیرد و فرصت‌ های شغلی جایگزین فراهم شود.

سرمست با اشاره به شرایط معیشتی کارگران خاطرنشان کرد: در این دوره گذار، پیگیری ‌هایی از سوی مدیریت کارخانه و استانداری در حال انجام است تا حداقل‌های معیشتی کارگران در کوتاه ‌مدت تأمین شود.

وی همچنین از آغاز روند بازسازی کارخانه خبر داد و تصریح کرد: در اولین فرصت، بازسازی این مجموعه با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان داخلی آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم این کارخانه را بهتر از گذشته احیا کنیم. اراده لازم برای پشتیبانی از این روند در مدیریت استان وجود دارد.

در این بازدید، کارگران نیز دغدغه‌های خود را در زمینه بیمه و اشتغال در سایر واحدهای صنعتی مطرح کردند.

