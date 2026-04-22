لزوم تسریع در روند بازسازی بازار رشت

به گزارش ایلنا از رشت،احمد آقایی بازرس کل گیلان با همراهی یوسف سلمان خواه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده بنا‌های تاریخی بازار رشت، از جمله کاروانسرا‌های طاقی کوچک، طاقی بزرگ و مَلِک بازدید کرد.

احمد آقایی در جریان این بازدید، با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده برای احیای بازار رشت، تأخیر در بازسازی بنا‌ها را غیرقابل قبول دانست و گفت: کسبه بازار رشت حدود ۵ ماه است با مشکلات جدی مواجه هستند و نباید برای دریافت برخی مجوز‌ها در نوبت بمانند و روند بازسازی این بازار باید با فوریت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه در بازسازی بازار و بنا‌های تاریخی رشت باید ۳ اصل مورد توجه قرار گیرد، گفت: حفظ بافت تاریخی و بازآفرینی بنا‌ها مطابق ساختار قدیمی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و رعایت اصول فنی و استحکام سازه‌های جدید از اصولی است که در بازسازی این بازار تاریخی باید لحاظ شود.

بازرس کل گیلان ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار و مسئولان مربوط، از برگزاری جلسه‌ای ویژه برای بررسی مسائل و مشکلات موجود بازسازی بازار رشت با حضور دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بازاریان در روز‌های آینده خبر داد.

