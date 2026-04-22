جاده ترانزیتی جلفا-مرند بازگشایی شد

به گزارش ایلنا، یحیی دشتی اظهار داشت: به دنبال وقوع ریزش کوه در محدوده خروجی تونل دره دیز، تیم‌های راهداری و پلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش بی‌وقفه این تیم‌ها، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی محور با سرعت انجام شد و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشت.

فرماندار جلفا همچنین از رانندگان عبوری از این محور خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقف‌های غیرضروری در محدوده‌های کوهستانی پرهیز کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

