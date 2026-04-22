جاده ترانزیتی جلفا-مرند بازگشایی شد
فرماندار شهرستان جلفا از بازگشایی محدوده تونل «دره دیز» در جاده ترانزیتی جلفا به مرند پس از ریزش کوه خبر داد.
به گزارش ایلنا، یحیی دشتی اظهار داشت: به دنبال وقوع ریزش کوه در محدوده خروجی تونل دره دیز، تیمهای راهداری و پلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با تلاش بیوقفه این تیمها، عملیات پاکسازی و ایمنسازی محور با سرعت انجام شد و خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشت.
فرماندار جلفا همچنین از رانندگان عبوری از این محور خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقفهای غیرضروری در محدودههای کوهستانی پرهیز کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.