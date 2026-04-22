به گزارش ایلنا، مهدی بخشی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای مقابله جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، به ویژه قاچاق فرآورده‌های یارانه‌ای و کالاهای نفتی از جمله سوخت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با دستور قضایی و در پی رصدهای اطلاعاتی و بهره‌گیری از نشانگاه‌های اقتصادی مشخص شد یک شبکه سازمان‌یافته متشکل از افراد بومی و غیربومی اقدام به اخذ 2 انشعاب غیرمجاز از خطوط لوله انتقال فرآورده‌های یارانه‌ای کرده و به صورت مستمر اقدام به سرقت و قاچاق سوخت می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: پس از ماه‌ها اقدامات فنی و اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های میدانی، محل‌های برداشت سوخت و اعضای اصلی این شبکه شناسایی شدند. نیروهای پلیس امنیت اقتصادی نیز در یک عملیات منسجم، موفق به دستگیری 4 نفر از سرشبکه‌های اصلی شدند.

بخشی به اقلام کشف شده در این عملیات اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این عملیات 5 دستگاه خودروی مرتبط با قاچاق، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق، 3 قبضه سلاح گرم به همراه بیش از 250 عدد فشنگ، ادوات و ابزار انشعاب‌گیری و همچنین دوربین‌های دید در شب نیز کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: بر اساس رصد و بررسی‌های انجام شده در بازه زمانی یک سال گذشته، میزان سرقت سوخت توسط این باند حدود یک میلیون لیتر برآورد شده و ارزش تقریبی آن 700 میلیارد ریال است. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این شبکه ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

