دادستان مرکز استان کرمان خبر داد:

انهدام شبکه گسترده قاچاق سوخت در محور مواصلاتی رفسنجان به کرمان / دستگیری 4 نفر از سرشبکه‌های اصلی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: یک شبکه گسترده سازمان‌یافته و فعال در زمینه سرقت و قاچاق سوخت در محور مواصلاتی رفسنجان به کرمان شناسایی و منهدم شد. بیش از یک میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای به ارزش 700 میلیارد ریال توسط این باند به سرقت رفته بود.

به گزارش ایلنا، مهدی بخشی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای مقابله جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، به ویژه قاچاق فرآورده‌های یارانه‌ای و کالاهای نفتی از جمله سوخت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با دستور قضایی و در پی رصدهای اطلاعاتی و بهره‌گیری از نشانگاه‌های اقتصادی مشخص شد یک شبکه سازمان‌یافته متشکل از افراد بومی و غیربومی اقدام به اخذ 2 انشعاب غیرمجاز از خطوط لوله انتقال فرآورده‌های یارانه‌ای کرده و به صورت مستمر اقدام به سرقت و قاچاق سوخت می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: پس از ماه‌ها اقدامات فنی و اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های میدانی، محل‌های برداشت سوخت و اعضای اصلی این شبکه شناسایی شدند. نیروهای پلیس امنیت اقتصادی نیز در یک عملیات منسجم، موفق به دستگیری 4 نفر از سرشبکه‌های اصلی شدند.

بخشی به اقلام کشف شده در این عملیات اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این عملیات 5 دستگاه خودروی مرتبط با قاچاق، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق، 3 قبضه سلاح گرم به همراه بیش از 250 عدد فشنگ، ادوات و ابزار انشعاب‌گیری و همچنین دوربین‌های دید در شب نیز کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: بر اساس رصد و بررسی‌های انجام شده در بازه زمانی یک سال گذشته، میزان سرقت سوخت توسط این باند حدود یک میلیون لیتر برآورد شده و ارزش تقریبی آن 700 میلیارد ریال است. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این شبکه ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

