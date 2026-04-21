استاندار قزوین خبر داد:
انعقاد تفاهمنامه ساخت ۲۰ مدرسه توسط خیرین در قزوین
استاندار قزوین با بیان اینکه سال گذشته عزم جدی در میان فرمانداران برای استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت مدارس ایجاد شد، گفت: نتیجه این رویکرد انعقاد تفاهمنامه ساخت ۲۰ مدرسه توسط خیرین به ویژه صنایع در استان بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت آموزشی گفت: یکی از مهمترین سیاستهای دولت، گسترش عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف است.
وی با بیان اینکه سال گذشته عزم جدی در میان فرمانداران برای استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت مدارس ایجاد شد، افزود: نتیجه این رویکرد، انعقاد تفاهمنامه ساخت ۲۰ مدرسه توسط خیرین به ویژه صنایع در استان بود که بخشی از آن با همراهی خیرین در حال اجرا است.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: محور توسعه هر جامعهای آموزش و پرورش است و توسعه واقعی از دل مدرسه شکل میگیرد. انتظار میرود امسال نیز با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، گامهای مؤثری در مسیر تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.
ااین جلسه با محوریت پیگیری تفاهمنامههای منعقدشده با صنایع و شرکتها در زمینه مدرسهسازی و بررسی روند پیشرفت پروژههای خیرساز به ریاست استاندار در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه های نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان قزوین ارائه شد و در ادامه موانع و مشکلات پیشرو در زمینه مدرسه سازی به تفکیک شهرستان ها و مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.