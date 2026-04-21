به گزارش ایلنا از قزوین، سید ابرادات مصلایی در این باره گفت: این واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۹ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال و توسط بخش خصوصی احداث شده‌اند و توان جذب ۳۸۹ هزار و ۶۱۹ تن مواد خام کشاورزی را دارند که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی استان ایفا می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول، پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در حوزه‌های مختلفی از جمله فرآوری پسته و محصولات آجیلی، تولید خوراک آماده دام و طیور، احداث سردخانه و بسته‌بندی انواع محصولات کشاورزی و غذایی، فرآوری زیتون، بسته‌بندی خشکبار، دانه‌های آجیلی، حبوبات، غلات و میوه و سبزی تازه، تولید آرد و پوره میوه‌های آجیلی و فرآوری کشمش بوده است.

وی همچنین به صدور مجوزهای جدید در این بخش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۵۰ فقره جواز تأسیس صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت تولید ۴۸۱ هزار و ۸۹۱ تن در استان قزوین صادر شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه اشتغال برای ۱۲۹۶ نفر فراهم شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران از بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و وجود بازار هدف مطمئن برای محصولات این حوزه است و بیانگر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار در استان قزوین است.

