فرمانده انتظامی کردستان خبر داد:

دستگیری اعضای 3 باند سارق در شهرستان سنندج / سارقان به 135 فقره سرقت اعتراف کردند

فرمانده انتظامی استان کردستان به شناسایی و دستگیری اعضای چند باند سارق در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 3 باند سارق 11 نفره در شهرستان سنندج شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. در این رابطه 135 فقره انواع سرقت از این 3 باند سارق کشف شده است.

به گزارش ایلنا، سردار یحیی الهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و اموال دیگر در ایام جنگ رمضان در استان کردستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی و نیروهای پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: نیروهای پلیس آگاهی استان کردستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از هماهنگی با مراجع قضایی 3 باند سرقت را در این رابطه شناسایی کردند. در این راستا و در عملیات ضربتی پلیس آگاهی استان 11 سارق و مال‌خر در مخفیگاه‌های خود دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار داشت: در تحقیقات به عمل آمده از اعضای این 3 باند سرقت، سارقان به 135 فقره انواع سرقت از قبیل خودرو، طلاجات، اموال دولتی و خصوصی اعتراف کردند و اموال زیادی از این سارقان کشف شد. متهمان در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

