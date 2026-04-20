به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به مواج شدن دریای خزر به دلیل وزش باد اشاره شده و آمده است: در این بازه زمانی دریای خزر با وزش باد نسبتاً شدید مواج می‌شود و به همین دلیل، برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست. این سامانه ناپایداری جوی مناطق ساحلی و دور از ساحل را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا 10 متر بر ثانیه و در دور از ساحل نیز تا 12 متر بر ثانیه برسد. این امر باعث شکل گیری امواج 0.9 تا 1.4 متری در مناطق نزدیک ساحل و در فراساحل نیز 1.2 تا 1.9 متری می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

در این اطلاعیه آمده است: غرق شدن قایق‌ها، شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و اختلال در تردد شناورهای بزرگ اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی است و نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شود.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود به صدور هشدار هواشناسی اشاره کرده و آورده است: در این راستا صدور هشدار سطح زرد هواشناسی بر لزوم مراقبت و احتیاط در تردد شناورهای بزرگ تأکید دارد. بر این اساس هرگونه فعالیت‌های قایقرانی، گردشگری و صیادی را در این بازه زمانی ممنوع اعلام می‌شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان مازندران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه یکم و 2 اردیبهشت ماه نیمه ابری تا ابری گاهی با رگبار باران و وزش‌ باد و از شامگاه چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه با کاهش ناپایداری و ابر پیش‌بینی شده است.

در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان مازندران به دیگر شرایط جوی استان اشاره شده و آمده است: آسمان این استان از پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه تا شنبه 5 اردیبهشت ماه صاف تا نیمه‌ ابری با افزایش‌ تدریجی‌ دما و از بعدازظهر یکشنبه 6 اردیبهشت ماه نیز ابری با بارش‌ پراکنده باران و وزش باد همراه خواهد بود.

