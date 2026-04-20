ادارهکل هواشناسی استان مازندران اعلام کرد:
ممنوعیت فعالیتهای دریایی خزر در روزهای یکم و 2 اردیبهشت ماه / هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است
ادارهکل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، هرگونه فعالیت دریایی در خزر از اوایل وقت سهشنبه یکم اردیبهشت ماه تا صبح چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه، ممنوع خواهد بود. در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به مواج شدن دریای خزر به دلیل وزش باد اشاره شده و آمده است: در این بازه زمانی دریای خزر با وزش باد نسبتاً شدید مواج میشود و به همین دلیل، برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست. این سامانه ناپایداری جوی مناطق ساحلی و دور از ساحل را به شدت تحت تأثیر خود قرار میدهد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پیشبینی میشود سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا 10 متر بر ثانیه و در دور از ساحل نیز تا 12 متر بر ثانیه برسد. این امر باعث شکل گیری امواج 0.9 تا 1.4 متری در مناطق نزدیک ساحل و در فراساحل نیز 1.2 تا 1.9 متری میشود و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
در این اطلاعیه آمده است: غرق شدن قایقها، شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و اختلال در تردد شناورهای بزرگ اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی است و نسبت به وقوع آن هشدار داده میشود.
ادارهکل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود به صدور هشدار هواشناسی اشاره کرده و آورده است: در این راستا صدور هشدار سطح زرد هواشناسی بر لزوم مراقبت و احتیاط در تردد شناورهای بزرگ تأکید دارد. بر این اساس هرگونه فعالیتهای قایقرانی، گردشگری و صیادی را در این بازه زمانی ممنوع اعلام میشود.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان مازندران در روزهای سهشنبه و چهارشنبه یکم و 2 اردیبهشت ماه نیمه ابری تا ابری گاهی با رگبار باران و وزش باد و از شامگاه چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه با کاهش ناپایداری و ابر پیشبینی شده است.
در اطلاعیه ادارهکل هواشناسی استان مازندران به دیگر شرایط جوی استان اشاره شده و آمده است: آسمان این استان از پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه تا شنبه 5 اردیبهشت ماه صاف تا نیمه ابری با افزایش تدریجی دما و از بعدازظهر یکشنبه 6 اردیبهشت ماه نیز ابری با بارش پراکنده باران و وزش باد همراه خواهد بود.