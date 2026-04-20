رفع موانع اجرای نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی در شهرستان دهلران ضروری است

به گزارش ایلنا، احمد کرمی در جلسه بررسی پروژه «نیروگاه خورشیدی صبا» در شهرستان دهلران، افزود: پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور، پس از کارشناسی‌های دقیق به تصویب رسیده است. اما باید در نظر داشت که نمی‌توان بدون دلیل فنی، آنها را کنار گذاشت یا جایگزین دیگری معرفی کرد.

وی به شرایط مناسب ایجاد نیروگاه‌های انرژی خورشیدی در دهلران اشاره کرده و ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در شهرستان دهلران به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ضروری و مقرون به صرفه است. اما باید اتصال به شبکه برق نهایی شود تا بتوان قرارداد خرید تضمینی منعقد کرد.

استاندار ایلام اظهار داشت: پروژه نیروگاه خورشیدی صبا، خرداد ماه سال 1404 مصوب شد و حدود یک سال به طول انجامید. شتاب‌بخشی در روند نصب تجهیزات و رفع موانع فنی در این حوزه ضروری است. در این راستا مشکلات پیش روی این پروژه از سوی وزیر نیرو پیگیری و حل خواهد شد.

کرمی سرمایه‌گذار پروژه و برق منطقه‌ای غرب را خطاب قرار داده و تصریح کرد: در این راستا خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر نحوه اتصال به شبکه هستیم. نباید اجازه دهیم مسائل کوچک، فعالیت‌ها را متوقف کند. چرا که این پروژه‌ها نه تنها جنبه اقتصادی، بلکه جنبه‌ امنیت ملی نیز دارند.

وی بیان داشت: به دلیل وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت پتروشیمی منطقه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای بهره‌مندی از انرژی تجدیدپذیر ضروری است. شهرستان دهلران به عنوان یک منطقه گرمسیری مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

ضرورت رفع اختلافات برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی دهلران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام نیز در این جلسه به موضوع اختلاف میان سرمایه‌گذار و شرکت برق منطقه‌ای اشاره کرده و گفت: رفع اختلافات میان شرکت صبا و شرکت برق منطقه‌ای برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی شهرستان دهلران بسیار ضروری است.

رضا دارابی به اختلاف‌نظر میان شرکت مجری پروژه و شرکت برق منطقه‌ای بر سر نحوه قرارداد اشاره داشته و در این رابطه افزود: در این راستا خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مسئول برای حل موضوع و همچنین اجرای این مصوبه سفر خرداد ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به استان شد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه خورشیدی شهرستان دلهران هرچه سریع‌تر این پروژه را فعال کند تا پیش از اربعین و آغاز فصل گرما شاهد بهره‌مندی از آن باشیم. باید در نظر داشت پروژه‌های بزرگی در این شهرستان از جمله نیروگاه‌های خورشیدی در دست اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی صبا در این شهرستان با سرمایه‌گذاری 40 هزار میلیارد ریال در زمینی به گستره ۱۵۰ هکتار توسط بخش خصوصی در حال ساخت است. اما به دلیل برخی مشکلات فرایند احداث آن متوقف شده است.

