به گزارش ایلنا، محمدباقر آقا علیخانی در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی با اولویت بررسی وضعیت تولید و قیمت مرغ در استان، افزود: در خصوص مدیریت منابع و مصارف در صنایع غذایی استان، به ویژه در کالاهایی مانند تخم‌مرغ که مازاد مصرف وجود دارد، استان مرکزی خود تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.

وی ادامه داد: تحلیل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری روزانه در استان مرکزی بر اساس آنالیزهای دقیق انجام می‌شود. از این پس هیچ قیمتی در استان‌های همجوار تأثیرگذار بر بازار استان مرکزی نخواهد بود، زیرا ظرفیت مازاد نزدیک به 50 درصدی در تولید داریم. همچنین از سوی دیگر جوجه‌ریزی‌ها نیز نسبت به مصرف کاهش نداشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: در صورت نیاز با ظرفیت 50 درصدی مازاد می‌توانیم بازار را کنترل کنیم. مقرر شد برای تنظیم عرضه و تقاضا، مرغ منجمد در بازار عرضه شود. تصمیم‌گیری برای ورود مرغ منجمد به بازار با قیمت حدودی 270 هزار تومان اتخاذ شده و تلاش می‌شود قیمت‌ها شکسته شود.

انتهای پیام/