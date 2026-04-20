خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی کاهش قیمت مرغ استان مرکزی در روزهای آینده

کد خبر : 1775830
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به پیش‌بینی کاهش قیمت مرغ در استان اشاره کرده و گفت: قیمت مرغ در روزهای آینده روند کاهشی خواهد داشت. با توجه به افزایش کشوری قیمت نهاده‌ها، نوسان اخیر قیمت مرغ طبیعی است اما با تدابیر اتخاذ شده، این روند مدیریت می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقا علیخانی در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی با اولویت بررسی وضعیت تولید و قیمت مرغ در استان، افزود: در خصوص مدیریت منابع و مصارف در صنایع غذایی استان، به ویژه در کالاهایی مانند تخم‌مرغ که مازاد مصرف وجود دارد، استان مرکزی خود تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.

وی ادامه داد: تحلیل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری روزانه در استان مرکزی بر اساس آنالیزهای دقیق انجام می‌شود. از این پس هیچ قیمتی در استان‌های همجوار تأثیرگذار بر بازار استان مرکزی نخواهد بود، زیرا ظرفیت مازاد نزدیک به 50 درصدی در تولید داریم. همچنین از سوی دیگر جوجه‌ریزی‌ها نیز نسبت به مصرف کاهش نداشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: در صورت نیاز با ظرفیت 50 درصدی مازاد می‌توانیم بازار را کنترل کنیم. مقرر شد برای تنظیم عرضه و تقاضا، مرغ منجمد در بازار عرضه شود. تصمیم‌گیری برای ورود مرغ منجمد به بازار با قیمت حدودی 270 هزار تومان اتخاذ شده و تلاش می‌شود قیمت‌ها شکسته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید