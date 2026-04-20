اولین یادواره شهدای ورزشکار جنگ رمضان در ارومیه برگزار می شود/شهادت ۱۹ورزشکار استان در جنگ ۴۰روزه
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به اینکه در جنگ رمضان ۱۹ورزشکار از استان شهید شدند، افزود: اولین یادواره شهدای ورزشکار جنگ رمضان استان، سهشنبه اول اردیبهشت در زورخانه امام علی ارومیه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، سجاد بیرامی،در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اداره برگزار شد با اشاره به فعالیتهای گسترده این مجموعه در ایام جنگ رمضان گفت: ادارهکل ورزش و جوانان استان همگام با مردم و در کنار مردم ایفای نقش کرده و در این ایام، ستاد مسئولیت اجتماعی و انسجام ملی تشکیل شد.
بیرامی با اشاره به توزیع ۶۵۰ بسته معیشتی در این ایام اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان، ۳۸ نشست تبیینی، ۸۳۰۸ پویش مردمی و بیش از ۲۷۰۰ بیانیه صادر شد همچنین ۳۴ موکب در سطح استان راهاندازی شد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به عملکرد سال گذشته ادارهکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: در راستای افزایش سرانه ورزشی و توسعه زیرساختهای ورزشی برای ۲۲۶ پروژه ورزشی اعتباری به میزان ۶۴۲ میلیارد تومان مصوب شد که نسبت به سال پیش از آن ۱۹ درصد رشد دارد.
بیرامی با تاکید به اینکه در سال گذشته ۲۱ پروژه ورزشی با اعتبار ۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که بیش از ۸ هزار مترمربع به فضای ورزشی استان اضافه شد، خاطرنشانکرد: هماکنون ۷۰ پروژه ورزشی بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که با تخصیص اعتبار امسال تلاش داریم ۵۰ پروژه تا پایان سال افتتاح شود.
وی از جذب بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۸۴ باشگاه خصوصی ورزشی با مجموع ۸۵۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری افتتاح شد و در حال حاضر ۱۱۶۸ باشگاه ورزشی با اشتغال بیش از ۸ هزار نفر در استان فعال هستند.
بیرامی تصریح کرد: ورزشکاران جوان استان در سال گذشته ۱۰۱ مدال کسب کردند که نسبت به سال قبل ۶ درصد رشد داشته است همچنین ۲۵۵ ورزشکار از استان به تیمهای ملی دعوت شدند و ۸۵ نفر نیز عضو ثابت تیمهای ملی هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای ملی و بینالمللی میزبانیشده در استان طی سال گذشته نیز گفت: سال گذشته ۸۵ مسابقه قهرمانی کشور و ۴۰ اردوی تیم ملی در استان برگزار شد همچنین ارومیه میزبان ۹ رویداد بینالمللی با حضور ۱۸۵۰ ورزشکار از ۵۶ کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: امسال نیز ادارهکل ورزش و جوانان استان در راستای شعار سال و در زمینه جذب سرمایه در حوزه ورزش تلاش مضاعفی دارد و با توسعه ورزش، گامهای مؤثری در مسیر تحقق وحدت ملی برمیدارد.