دختران شهدای جنگ رمضان در شهر صدرا تکریم شدند

به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای والامقام داوود عدالت‌پور و رضا روستا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بر مقام رفیع شهادت و زندگی پرافتخار آنان تأکید کرد و اظهار داشت: مقام شهادت به آسانی حاصل نمی‌شود و یک شهید قطعا در طول عمر خود در قامت یک شهید زندگی کرده که به این مقام نائل شده است.

وی با بیان اینکه تمامی مجموعه شهرداری با افتخار در خدمت خانواده شهداست، افزود: تقاضا و خواهش مدیران شهری صدرا این است از این عنایت ویژه و مدال افتخار شهادت، شهر را بی بهره نگذارید و در مراسمات شهری به عنوان الگو زندگی شرافتمندانه و اصیل حضور داشته باشید.

شهردار صدرا خطاب به فرزندان شهدا، با بیان اینکه این جنگ، نبرد میان حق و کفر است، و ان شاءالله ایران اسلامی از این امتحان سرافراز بیرون خواهد آمد. گفت: شما بر گردن تمامی مردم و همه نسل‌های این سرزمین حق دارید و وظیفه جامعه ادای دین به شماست. به پدران قهرمان خود که برابر دشمن و جبهه کفر مردانه ایستادند همیشه افتخار کنید.

مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز در ادامه این دیدار، مسیر حق‌طلبی را ادامه‌دار از صدر اسلام تا ظهور دانسته و بیان داشت: وظیفه ما در این برهه حساس، تبعیت محض از ولایت فقیه، حفظ انسجام ملی و انجام وظایف محوله است.

شایان ذکر است، سروان پاسدار شهید رضا روستا در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال گذشته و سرهنگ پاسدار شهید داوود عدالت‌پور، رزمنده پرافتخار نیروی هوافضا، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه امسال، در درگیری با دشمنان قسم‌خورده نظام، به فیض شهادت نائل آمدند. از شهید عدالت‌پور، دو فرزند پسر و دختر و از شهید روستا، یک دختر سه ماهه به یادگار مانده است.

همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر، مجتبی پارسایی شهردار صدرا، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، و به همراه جمعی از معاونان شهرداری، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدای والامقام داوود عدالت‌پور و رضا روستا، از صبر و ایثارگری این خانواده‌ها تجلیل کردند.

در این دیدار صمیمانه که با هدف دلجویی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا صورت گرفت، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با اهدای لوح سپاس و هدایایی به دختران گرانقدر این دو شهید، فرا رسیدن روز دختر را به آنان تبریک گفته و از رشادت‌های پدرانشان تجلیل به عمل آوردند.